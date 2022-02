Sospiro di sollievo in casa Juventus: gli esami strumentali effettuati dall'argentino domenica mattina al JMedical hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione nel derby contro il Torino pareggiato 1-1. Per l'attaccante bianconero si tratta solo di un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì sera alle ore 21.00 all'Estadio de la Cerámica. Dybala, infatti, va verso il forfait. Una scelta a scopo precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero vorrebbe partire con la squadra, ma non giocherebbe dall'inizio. L'allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall'argentino, Vlahovic e Morata.

Dybala al J Medical: bagno di folla per l'argentino

Ad

Semaforo giallo anche per Rugani

Champions League Bonucci, Dybala, Chiellini: chi recupera per Villarreal-Juve? 18 ORE FA

In bilico anche Daniele Rugani: il difensore si era invece fermato durante il riscaldamento, anche in questo caso servirà cautela nella gestione ma a differenza del compagno non deve fare i conti con i trascorsi del problema. L'infortunio di Rugani mette alle strette Allegri in difesa: il tecnico dovrà fare a meno sia di Chiellini (che prosegue la terapia con i preparatori e punta ad essere disponibile per la gara di ritorno) sia di Bonucci (che dovrebbe comunque partire con i compagni e accomodarsi in panchina). La soluzione potrebbe essere l’accentramento di Danilo, accanto a De Ligt con terzino destro De Sciglio e a sinistra Alex Sandro.

Allegri: "Tridente Vlahovic-Dybala-Morata? Sì, ma devono correre"

Liga Il Villarreal vince prima della Juve: 4-1 al Granada, triplo Danjuma 20 ORE FA