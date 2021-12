Allegri a fine partita, dopo È arrivata la vittoria, ma si poteva fare meglio. Questo il succo del discorso fatto daa fine partita, dopo l'1-0 sul Malmö che non ha convinto pienamente il tecnico dei bianconeri. Ok la vittoria , ok il primo posto del girone dopo il passo falso del Chelsea , ma non si possono sbagliare tutti questi gol davanti alla porta. Un po' un ritornello in questa stagione, con un reparto offensivo che - finora - non ha collezionato grandi numeri. Allegri pensa già al Venezia e ci vorrà un atteggiamento completamente diverso per portare a casa i tre punti in campionato.

Sbagliati troppi gol

Bel risultato e bella serata, la partita è stata buona anche se abbiamo sbagliato troppi gol. Questo dobbiamo migliorarlo perché non possiamo continuare a sprecare così tante occasioni

Quali erano le intenzioni di stasera?

Anzitutto volevo verificare le condizioni di tutti e hanno dato tutti una buona risposta, da Arthur a De Winter, poi Rugani, Perin. Volevamo fare una partita aggressiva, siamo riusciti a sbloccarla e poi abbiamo sbagliato il secondo gol. Quando restano aperte, sono partite che rimangono in bilico. Sabato ci aspetta una partita difficile. A Venezia nessuno di loro ha mai giocato, si aspettano una bellissima città, ma sarà un campo difficile. Nel secondo tempo l’approccio mentale è stato sbagliato, sono preoccupato per il Venezia

Bernardeschi in azione durante Juventus-Malmo - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Come mai non siete così concreti?

Non lo so, forse un po’ di serenità in più nel voler fare gol. Al momento di sicuro va migliorata la percentuale relizzativa

Cosa chiederà ai giocati nelle prossime gare?

Di fare una prestazione migliore rispetto a quella di stasera, perché il Venezia gioca bene, ti allunga e poi giochiamo su un campo di tre metri più stretto. Loro giocano, aggrediscono. È un campo molto difficile, servirà una partita ordinata. Abbiamo bisogno dei tre punti. Recupera qualcuno? Non so, vedremo McKennie ma credo di no. Gli altri assolutamente no. E Dybala? Non si sentiva bene e l’ho tolto ma non ha niente

