La sconfitta in casa del, per lo più con il 4-0 in favore dei Blues , ha complicato non poco le quotazioni dellaper passare prima nel suo girone. La squadra di Tuchel, infatti, grazie al successo delloha raggiunto i bianconeri in testa alla classifica con 12 punti, ma li ha virtualmente superati col discorso della differenza reti negli scontri diretti (all'andata era finita 1-0 per la Juve ). Ora, per trovarsi come prima del girone, la Juventus dovrà vincere contro ile sperare che il Chelsea inciampi contro lo