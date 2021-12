Massimiliano Allegri ha introdotto alla sfida valida per il 6° turno di Champions League. Una partita per il primato, una partita per far rifiatare chi ha giocato di più e dare spazio a tutti. La Juventus deve affrontare con il giusto piglio la gara contro il Malmoe : ecco comeha introdotto alla sfida valida per il 6° turno di Champions League.

Domani giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Poi domani mattina valuterò gli altri. Kean ha preso un colpo alla caviglia, spero di dare minutaggio a De Sciglio.

Kulusevski out, ma niente mercato

"Kulusevski dovremmo averlo a disposizione da lunedì prossimo. Soulè non può giocare perché non è in lista B. Ci saranno De Winter e Miretti. Kulusevski via a gennaio? Di mercato non parlo, nell'ultima ha giocato bene, mi dispiace non averlo a disposizione".

Dybala sta bene, domani gioca, non ha bisogno di riposare

Modulo

"Siamo più ordinati, ci dividiamo meglio nel campo. Non vuol dire che seguiremo questa strada per tutta la stagione, dipende anche dalla disponibilità dei giocatori. Domani è difficile, ho solo Bernardeschi di esterni, dovremo fare di necessità virtù".

Le favorite per la Champions

"Il Liverpool, il Bayern, il Manchester City, il Real Madrid. Sono le quattro favorite più il Paris Saint-Germain. Queste sono sopra al livello delle altre".

Adrien Rabiot: "I fischi? Sono un professionista, sono sereno"

"Ho fatto delle cose bene, a volte no, ma penso di essere cresciuto soprattutto tatticamente qui in Italia. Qui giochiamo in modo diverso da come facevo in Francia: sono contento, devo continuare a lavorare e a migliorare. Fischi? Sono un professionista. Faccio questo lavoro da dieci anni, conosco il calcio. Sono sereno: devo solo concentrarmi sul campo, su quel che devo fare. Devo dare tutto alla squadra, giocando bene, è l'unico modo di cambiare le cose. Mi trovo bene in Italia, ora voglio lavorare sui gol e sugli assist".

Importante vincere

"E' importante perché quando vinci stai meglio. Ti alleni meglio, stai più sereno: fai questo lavoro per vincere le partite, è una soddisfazione maggiore e ti dà serenità nel prosieguo del lavoro"

