Il giorno dopo è ancora peggio. Deve essere stata questa la frase pensata da allenatore, squadra e tifosi della Juventus all'indomani della brutta sconfitta in Champions League contro ilUn'uscita di scena inaspettata per la '' che stava trovando un filotto positivo tra risultati, prestazioni e conseguente rilancio in classifica di Serie A. Una serie positiva interrotta dal ' dramma europa ' per i bianconeri che, per il terzo anno consecutivo, escono aglicontro avversari sicuramente non di primissima fascia (Lione, Porto e, appunto, Villarreal). Tra i tanti dubbi della mattinata e dei prossimi giorni della società zebrata, c'è ancheil titolo della Juventus haprecisamente il 7,55. Il saldo in apertura è tra i peggiori di, superato solo dache registra una perdita superiore all’8%.