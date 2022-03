L'incubo si è materializzato per l'ennesimo anno di fila: la Juventus è fuori dalla Champions League. In maniera imprevedibile e poco convenzionale. Passa il Villarreal, che si impone con un clamoroso e impensabile 3-0 all'Allianz Stadium ponendosi sulla scia dell'Ajax, del Lione, del Porto. Di tutte quelle avversarie che, sulla carta sfavorite, avevano estromesso Madama dalla competizione nelle ultime stagioni. Dopo un primo tempo di marca bianconera, con una traversa di Vlahovic e almeno tre occasioni chiare non sfruttate, la formazione di Allegri si scioglie nella ripresa. Non crea più nulla, si fa prendere dalla paura, viene bloccata dal muro giallo eretto da Emery. E nel finale perde completamente la bussola: il neo entrato Gerard Moreno trova il vantaggio su rigore (fallo di Rugani su Coquelin), Pau Torres raddoppia e Danjuma, ancora dal dischetto, rende ancor più amara la serata bianconera. Ai quarti di finale vola il Villarreal. Per la Juve, ancora una volta, sono solo lacrime europee.

Tabellino

Juventus-Villarreal 0-3 (primo tempo 0-0)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani (79' Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Locatelli (83' Bernardeschi), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata (86' Kean). All. Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino (65' Chukwueze), Parejo (86' Pedraza), Capoue, Trigueros (65' Coquelin); Lo Celso (74' Gerard Moreno), Danjuma. All. Emery

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Gol: 78' rig. Gerard Moreno, 85' Pau Torres, 92' rig. Danjuma

Ammoniti: de Ligt

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

11' – Cross di Cuadrado e colpo di testa sul secondo palo di Morata, che chiama Rulli a un gran riflesso. Prima palla gol per la Juve.

14' – Morata e Cuadrado si disturbano davanti a Rulli, la palla arriva a Vlahovic che viene però anticipato da due passi.

20' – Uno contro uno di Vlahovic con Pau Torres e sinistro a giro dal limite del servo che Rulli respinge in volo.

21' – Centro radente col sinistro di De Sciglio, Vlahovic anticipa tutti e con una zampata da grande attaccante centra in pieno la traversa.

Vlahovic delusione, Villarreal-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

78' – GOL DEL VILLARREAL. Rugani commette fallo su Coquelin in area e Marciniak, dopo un on field review, indica il dischetto: Gerard Moreno dagli 11 metri non sbaglia.

85' – GOL DEL VILLARREAL. Angolo dalla destra, la palla dopo una spizzata di Aurier arriva a Pau Torres, che davanti a Szczesny mette dentro. 0-2.

92' – GOL DEL VILLARREAL. De Ligt “para” con le mani un tiro di Danjuma: altro rigore per gli spagnoli, che Danjuma trasforma freddamente.

Il momento social

Il migliore

Gerard MORENO - Dal suo piede nasce l'azione del rigore conquistato da Coquelin. Trasforma dal dischetto con precisione. Determinante, indirizza la partita e la qualificazione.

Il peggiore

Daniele RUGANI - Rovina la sua partita commettendo ingenuamente il fallo da rigore su Coquelin con un'entrata in ritardo e scomposta. Il suo errore spiana la strada agli spagnoli.

