Juventus e Zenit San Pietroburgo ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League, arbitrato dal signor Alejandro Hernández Hernández. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato 2020-2021 Pogba vuole la Juve, ma quei 14 milioni netti all'anno... 2 ORE FA

La moviola di Juventus-Zenit

Minuto 55': RIGORE PER LA JUVE - Fallo in area di Claudinho su Chiesa. Contatto leggero, ma ci sta il penalty. I russi, in realtà, protestano per un presunto fallo di Morata su Azmoun ad inizio azione.

Minuto 57': DYBALA SBAGLIA IL RIGORE, MA SI RIPETE - Dal dischetto l'argentino sbaglia, ma l'arbitro fa ripetere perché due giocatori erano entrati nella lunetta prima della battuta di Dybala.

Dybala mentre batte il rigore in Juventus-Zenit San Pietroburgo - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La squadra arbitrale

Arbitro: Alejandro Hernández Hernández

Assistenti: Naranjo, Sobrino

Quarto uomo: José Luis Munuera

VAR: Juan Martínez Munuera

AVAR: Ricardo de Burgos

Agnelli: "Il fatturato è vanità, serve il profitto: cash is King!"

Champions League Juventus-Zenit, le ufficiali: riecco Chiesa, c'è McKennie 3 ORE FA