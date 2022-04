I tifosi del Milan ricordano molto bene questa data: 22 aprile 1982, giorno di nascita di uno dei calciatori che ha segnato maggiormente la storia recente del club rossonero, ovvero Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte Kakà. Nel giorno del suo compleanno riviviamo alcuni dei gol più belli realizzati dal fenomeno brasiliano nella sua carriera in Europa con la maglia del Milan, grazie al Tweet dell'Uefa.

Ad

I soprannomi che lo hanno accompagnato negli anni rossoneri - "Smoking Bianco", "Ricky", "Il Bambino d'Oro" - raccontano solo in parte le qualità di questo calciatore, entrato prepotentemente nel cuore dei tifosi del Diavolo, come le cavalcate che lo hanno reso celebre sin dalla prima stagione in quel di Milano, il 2003-04, quando stupì tutti con la sua classe e i suoi modi.

Champions League Nagelsmann: "Insulti anche a mia madre dopo l'eliminazione" 17/04/2022 A 09:42

Dal primo allenamento l'ho guardato e mi sono detto: è impossibile che sia così forte. La sua dote migliore? Portava palla, si fermava e guardava l'attaccante, sempre. Lo ha fatto sin dal primo giorno che è arrivato: non doveva adattarsi al calcio italiano, si è inserito subito. Ricky è un grande. Ho avuto la fortuna di giocare con campioni come Bierhoff, Leonardo, Inzaghi, Vieri, Crespo, così è tutto più semplice" (Shevchenko su Kakà)

Che palmares al Milan

7 stagioni in rossonero, dal 2003-04 al 2008-09 e poi di nuovo il 2013-14: 307 gare disputate, 104 gol e un palmares da brividi veri: Palmarès rossonero: 2 Supercoppe Europee (2003, 2007), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Champions League (2007), 1 Mondiale per Club (2007), 1 Pallone d’Oro (2007), 1 FIFA World Player (2007). A cui vanno aggiunti i successi con Real Madrid (1 Liga, 1 Supercoppa e 1 Coppa) e con il Brasile (1 Mondiale e 2 Confederations Cup).

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Nagelsmann shock: "450 minacce di morte dopo l'eliminazione" 15/04/2022 A 16:42