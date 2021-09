Brutte notizie per Thomas Tuchel alla vigilia della sfida con la Juventus: N'Golo Kanté, centrocampista francese campione del mondo nel 2018, è risultato positivo al coronavirus. La notizia è riportata da Sky Sports UK: il giocatore è già in isolamento. Kanté tuttavia non è l'unica assenza che i Blues dovranno fronteggiare: contro i bianconeri mancheranno anche Pulisic, James e Mount, tutti infortunati. "È risultato positivo al Covid-19", ha confermato il tecnico tedesco in conferenza. La notizia è riportata da Sky Sports UK: il giocatore è già in isolamento. Kanté tuttavia non è l'unica assenza che i Blues dovranno fronteggiare: contro i bianconeri mancheranno anche Pulisic, James e Mount, tutti infortunati.ha confermato il tecnico tedesco in conferenza.

Incalzato dalle domande dei giornalisti, Tuchel si è soffermato sulla situazione del centrocampista francese: "Siamo un riflesso della società. I giocatori sono liberi se vaccinarsi o no. Dobbiamo accettare questo. Dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita, non ho certo io il controllo della situazione".

