Jurgen Klopp nella consueta conferenza stampa della vigilia: Il Liverpool si prepara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter ( l'andata a San Siro è finita 2-0 per i Reds ). Ecco le parole dinella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che siamo già qualificati, manca ancora una partita da disputare. Tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2, l'andata a San Siro è stata difficilissima e il risultato finale non deve ingannare. Sappiamo che l'Inter ha tanta qualità e viene da una vittoria per 5-0: non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso. Nell'ultimo turno di campionato Dzeko è tornato al gol e Lautaro pure... Per fortuna contro di noi non ci sarà lo squalificato Barella (sorride, ndr), che ha fatto due assist con la Salernitana".

Sugli infortunati

"Thiago, Matip e Firmino si sono tutti allenati ieri. Firmino sta bene, ma dobbiamo vedere, è stato fuori parecchio tempo: potrebbe aver bisogno di un altro po' di tempo. Matip è rimasto out solo 3-4 giorni, quindi è ok".

Sull'andata

"Il 2-0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio. Se sei a metà e pensi di aver già finito il percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato di San Siro è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, ci aspetta una partita difficile da giocare".

Su Salah

"Sostituito con il West Ham pensando all'Inter? Momo ha lo stesso trattamento degli altri giocatori. Lui è alla disperata ricerca del gol, è bravo in contropiede e difende fino alla fine, ma abbiamo avuto l'opportunità di portare freschezza inserendo Diogo Jota e l'abbiamo fatto. Non l'ho cambiato per motivi diversi da questo".

