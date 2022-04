Non è stata una partita facile, specie nel primo tempo. Ma quando abbiamo messo pressione siamo venuti più fuori. Poi nel secondo tempo le cose si sono messe bene e siamo stati bravi a non concedere nulla agli avversari". Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ai microfoni di Prime Video commenta il successo dei Reds per 2-0 contro il Villarreal nell'andata delle semifinali di Champions League: "".

Incalzato così su quanto la finale sia più vicina, Klopp, di ottimo umore, si fa una risata delle sue e poi risponde così: “No, no, io lo so dove vuoi andare a parare ma è troppo presto. Siamo solo all’intervallo. Non posso sedermi, rilassarmi e mettere le gambe sopra il tavolo. I ragazzi non possono certo festeggiare. E’ ancora lunga, c’è un’altra partita da giocare in trasferta e prima ancora c’è una partita decisiva in Premier League. Non si può pensare a una cosa del genere. E’ ancora lunga, non c’è niente da festeggiare”.

Klopp: "Essere in una semifinale è davvero pazzesco!"

