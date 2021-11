Atalanta di Gasperini. Un successo, infatti, porterebbe la squadra nerazzurra agli ottavi di finale di Champions per il terzo anno consecutivo. Serviranno quindi i tre punti, ma l'Atalanta è padrona del proprio destino. Grazie Musso... Il pareggio in extremis maturato a Berna non è il massimo, ma il 3-3 di Muriel dà ancora speranza all'di Gasperini. Un successo, infatti, porterebbe la squadra nerazzurra agli ottavi di finale di Champions per il terzo anno consecutivo. Serviranno quindi i tre punti, ma l'Atalanta è padrona del proprio destino. Grazie a Muriel ...

Ad

Girone F, la classifica dopo 5 giornate

Champions League Gasp: "Qualificazione? Avrei firmato per arrivare con questa situazione" UN' ORA FA

SQUADRA PUNTI DIFFERENZA RETI MANCHESTER UNITED 10 +3 VILLARREAL 7 +2 ATALANTA 6 0 YOUNG BOYS 4 -5

Il calendario dell'ultima giornata

Mercoledì 8 dicembre: Atalanta-Villarreal alle 21:00;

Mercoledì 8 dicembre: Manchester United-Young Boys alle 21:00

Cosa serve per andare agli ottavi

Gasperini può giocarsi un solo risultato ma, per fortuna, non dovrà guardare con interesse Manchester United-Young Boys. I britannici sono già agli ottavi, gli svizzeri possono al massimo andare in Europa League. L'Atalanta, avendo un punto di differenza dal Villarreal, deve battere gli spagnoli - in casa - per superarli in classifica.

Un pareggio, invece, vorrebbe dire eliminazione e ripescaggio in Europa League: anche dovesse vincere lo Young Boys a Manchester, considerando che l'Atalanta è avanti negli scontri diretti. Lo scenario peggiore sarebbe sconfitta contro il Villarreal e sorpasso dello Young Boys: Gasp sarebbe fuori dall'Europa. Ma non ci vogliamo neanche pensare.

...

Gasperini: "Ronaldo macchina da gol, mi dispiace sia partito"

Champions League Young Boys-Atalanta 3-3, pagelle: colpo di Muriel, Musso decisivo 2 ORE FA