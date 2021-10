L’Atalanta sogna, per 50’ abbondanti, di espugnare il “teatro dei sogni” di Old Trafford ma in poco meno di mezzora subisce tre reti che permettono allo United di CR7 (autore del gol del definitivo 3-2 con un formidabile colpo di testa) di cogliere una preziosissima vittoria che puntella la panchina di Solskjaer e permette ai Red Devils di riappropriarsi del primo posto nel girone F. Un raggruppamento che dopo 3 giornate è il più equilibrato e in cui l’impressione è che tutto si possa risolvere anche all’ultima giornata. L’Atalanta chiude l’andata della fase a gironi con 4 punti, gli stessi del Villarreal, che ospiterà al Gewiss Stadium. La squadra di Emery ha espugnato il campo dello Young Boys con un perentorio 4-1, mostrando di avere tutte le carte in regola per fare risultato su ogni campo. Una pessima notizia per la Dea che, se vorrà provare a qualificarsi per gli ottavi per il terzo anno consecutivo, dovrà certamente fare più punti possibili nei due prossimi match che la vedranno opposta contro United e Young Boys.

Mario Pasalic, Bruno Fernandes, United-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Girone F, la classifica dopo 3 giornate

Champions League La Juve si qualifica agli ottavi di finale il 2 novembre se... 2 ORE FA

SQUADRA PUNTI DIFFERENZA RETI MAN UNITED 6 +1 VILLARREAL 4 +2 ATALANTA 4 0 YOUNG BOYS 3 -3

Il calendario delle ultime 3 giornate

Martedì 2 novembre: Atalanta-Manchester United I Villarreal-Young Boys

Mercoledì 23 novembre: Villarreal-Manchester United I Young Boys-Atalanta

Mercoledì 8 dicembre: Atalanta-Villarreal I Manchester United-Young Boys

I giochi sono ancora apertissimi, per la squadra di Gasperini che in passato si è trovato anche in situazioni ben più intricate riuscendo comunque a passare il turno. Come accaduto lo scorso anno contro Liverpool e Ajax, anche quest’anno potrebbe essere importante fare un’impresa o almeno non uscire con le ossa rotte nel prossimo incontro casalingo contro lo United. De Roon e compagni hanno mostrato di avere le armi per far male alla squadra di Solskjaer e con l’aiuto del pubblico di Bergamo sognare l’impresa non è del tutto impossibile.

Gasperini: "Serata speciale per Bergamo. Zapata fondamentale"

Champions League Gasperini: "Giriamo a 4 punti, qualificazione non compromessa" 2 ORE FA