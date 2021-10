Forse non ve ne siete accorti ma Pep Guardiola ne sta combinando una delle sue: proprio come ha fatto in passato al Barcellona, lanciando giovani talenti della Masia direttamente in prima squadra e come ha fatto con Phil Foden ormai qualche anno fa al Manchester City, l'estrionico allenatore catalano si ripete, buttando nella mischia Cole Palmer, semi-sconosciuto 19enne attaccante dei Citizens. E i risultati arrivano subito...

4 giorni di fuoco

Il ragazzo - un attaccante che può giocare da prima punta così come da esterno - non dimenticherà facilmente gli ultimi quattro giorni della sua vita: da buon talento delle squadre giovanili (20 gol in 32 partite nell'under 23), è stato catapultato in prima squadra, vedendo il campo tre volte negli ultimi 4 giorni, addirittura due volte nello stesso giorno! Ecco come è stato possibile...

Champions League Porto-Milan, 5 verità: meglio concentrarsi sul campionato? UN' ORA FA

Sabato, ore 17.45: Palmer fa il suo ingresso in campo dalla panchina nel corso del match contro il Burnley.

Sabato, ore 20.30: Palmer segna tre volte contro il Leicester City nella partita dell'Under 23 del City.

Martedì, ore 20.10: Palmer segna il suo primo gol in Champions League 141 secondi dopo essere entrato in campo (e non era all'esordio!)

Cole Palmer Credit Foto Getty Images

Nato a Wythenshawe nel 2002, Cole ha cucita addosso la maglia del Manchester City: al club dall’età di otto anni, ha segnato il suo primo gol per la prima squadra del City contro il Wycombe Wanderers (6-1). L'anno scorso qualche minuto in Champions contro il Marsiglia e la sua prima presenza da titolare contro il Burnley in Carabao Cup.

Guardiola predica calma

"Ha qualità speciali, è un talento difficile da trovare. Quando ha la palla lì, nei pressi dell'area di rigore, la maggior parte delle volte finisce in rete. So come funziona con i giovani. Dobbiamo essere calmi e pazienti. Per adesso è in seconda squadra ma allo stesso tempo si allena con noi e lavora con i nostri principi"

Calma, quindi, intanto dopo il primo contratto da professionista nel 2019, i dirigenti del Manchester City si sono affrettati ad adeguare e prolungare l'accordo sino al 2024. Non si sa mai...

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Tonali: "Ci è mancato lo spirito di Liverpool" 2 ORE FA