La sesta vittoria consecutiva , la quinta per 1-0, mantiene la Juventus a punteggio pieno in vetta al girone H e permette ai bianconeri di vedere sempre più vicino la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A San Pietroburgo, dove a fine maggio si giocherà l’atto finale della Coppa dalle grandi orecchie, basta un colpo di testa del neoentrato Kulusevski su cross al bacio di De Sciglio (al secondo assist consecutivo) per battere lo Zenit ed ipotecare di fatto il passaggio del turno. Già perché tra due settimane allo Stadium, i bianconeri potranno già essere una delle primissime squadre a qualificarsi per un posto fra le migliori 16. Vediamo come...