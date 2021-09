Nella partita più importante, nel palcoscenico più importantebatte il primo colpo della sua nuova avventura in maglia. I ragazzi dipieganoal Parco dei Principi, portando a casa il primo round di una delle sfide più attese di questa fase a gironi die rilanciandosi - così - nel girone A dopo il pareggio della prima giornata contro il Club Brugge. Match che si sblocca dopo 8 minuti, quando Gueye libera un potente destro che non lascia scampo ade vale il suo secondo gol consecutivo in pochi giorni dopo quello siglato nell'ultimo turno di campionato contro il Montpellier . Il City prova a reagire, trovando davanti a sé una difesa organizzata, un- all'esordio dal 1' minuto in Champions League con il PSG - sempre attento e una clamorosa doppia traversa colpita daprima epoi. Al 74esimo - poi - a chiudere il match ci pensa proprio l'uomo più atteso: Messi prende il largo in campo aperto, scambia cone libera un sinistro dal limite dell'area che si insacca alle spalle del portiere ospite. Parigini che volano in testa al gruppo A insieme al Brugge, uscito vincitore per 1-2 sul campo del Lipsia, qualche rammarico perper non essere riuscito a concretizzare la reazione dei suoi.