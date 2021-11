Young Boys-Atalanta, gara valida per la quinta giornata del girone F di Champions League, è terminata con il punteggio di 3-3 , frutto delle reti di Zapata, Siebatcheu, Palomino, Sierro, Hefti e Muriel. Gara arbitrata dal tedesco Daniel Siebert. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la partita.

1) Per battere il Villarreal servirà una prova diversa

E dunque, sarà spareggio per il secondo posto. Con il Villarreal che potrà permettersi due risultati su tre e l'Atalanta che, invece, sarà costretta a conquistare la vittoria per superare gli spagnoli. Pronostici? Meglio non farne dopo la serie infinita di emozioni del match del Wankdorf Stadion, che la Dea è stata a un passo dal vincere e poi dal perdere. Di certo servirà una prova certosina, al limite della perfezione. Un aspetto che ieri sera si è visto solo a tratti, rischiando di mandare all'aria ogni piano di qualificazione. L'Atalanta si è dimostrata poco solida, ballerina, incapace in certe fasi della gara di frenare l'impeto svizzero. Gasperini avrà ora due settimane di tempo per preparare la partita dell'anno.

2) Difesa sempre bucata: un bel problema

10 partite di fila tra campionato e Champions League con almeno un gol al passivo. Da poco meno di due mesi l'Atalanta non sa cosa significhi tenere la porta chiusa. L'ultima volta fu proprio all'andata contro lo Young Boys, 1-0 firmato Pessina. In Champions League, poi, la squadra di Gasperini ha preso almeno due reti in tutte le partite tranne una: sempre quella contro gli svizzeri. Di più: sono solo tre i clean sheet stagionali (gli altri due contro Bologna e Salernitana). Un bel problema. Ma d'altronde l'Atalanta, con il suo spirito offensivo e la propria predilezione alla metà campo avversaria più che alla propria, è così. Anche se contro il Villarreal ogni distrazione potrebbe rivelarsi fatale in ottica ottavi di finale.

DATA PARTITA RISULTATO 3 ottobre Atalanta-Milan 2-2 17 ottobre Empoli-Atalanta 1-4 20 ottobre Manchester United-Atalanta 3-2 24 ottobre Atalanta-Udinese 1-1 27 ottobre Sampdoria-Atalanta 1-3 30 ottobre Atalanta-Lazio 2-2 2 novembre Atalanta-Manchester United 2-2 6 novembre Cagliari-Atalanta 1-2 20 novembre Atalanta-Spezia 5-2 23 novembre Young Boys-Atalanta 3-3

3) Due palloni, un gol: quando Muriel decide di giocare...

Non sai mai come prenderlo, Luis Muriel. A volte è un giocherellone pigro e irritante, altre volte – la maggioranza, per carità – è un campione che ti risolve da solo le partite. Come a Berna. Dove non ha regalato all'Atalanta una vittoria, ma un pareggio che se non altro le semplifica leggermente la situazione. Tre gol in campionato, uno in Champions League, l'impossibilità di ritagliarsi uno spazio consistente con uno Zapata così, ma intanto Luis ha fatto sapere a tutti di esserci. E che quando decide di giocare, anche quando ha a disposizione pochi minuti e appena un paio di palloni, qualcosa di buono può sempre spuntare dal nulla.

Muriel esulta per il gol del pareggio in Young Boys-Atalanta - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

4) Un altro esterno ko: la maledizione continua

Quando la sfortuna decide di puntare dritto verso un obiettivo, pare proprio non volersi fermare davanti a nulla. Un altro infortunio nell'Atalanta, sempre in una zona di campo, ovvero le due fasce, già particolarmente colpita. Stavolta è toccato a Davide Zappacosta, centrato da un pestone a una caviglia – apparentemente involontario, per la verità – di Ngamaleu alla fine del primo tempo e costretto a dare forfait. Già senza Hateboer e Gosens, Gasperini dovrà probabilmente fare a meno per qualche tempo anche dell'ex genoano, autore di un'ottima stagione e appena tornato in Nazionale. Auguri.

Gasperini mentre Zappacosta esce dal campo, Young Boys-Atalanta Credit Foto Getty Images

5) Sei gol in sei partite: Zapata non si ferma più

Sei partite, sei gol di fila. Più il solito, incommensurabile lavoro fisico per la squadra. Magari non sarà il miglior momento della sua carriera, perché si parla pur sempre di un centravanti che da anni sfonda puntualmente il muro della doppia cifra, però Duvan Zapata sembra proprio non volersi fermare più. Date al colombiano un pallone e ve lo trasformerà in oro. È accaduto anche a Berna: stop, girata, tiro vincente, il tutto in una frazione di secondo. Una giocata da campione. E lui lo è. Contro il Villarreal dovrà nuovamente dimostrarlo.

