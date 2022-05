Milan, Inter, Napoli e Juventus. Ma quali saranno le fasce con cui le italiane parteciperanno al sorteggio del prossimo 25 agosto a Istanbul? Scopriamolo insieme in base ai calcoli della Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. L'Italia è l'unico tra i top campionati europei a sapere già chi parteciperà all'edizione 2022/23 della Champions League, ovvero. Ma quali saranno le fasce con cui le italiane parteciperanno al sorteggio del prossimo 25 agosto a Istanbul? Scopriamolo insieme in base ai calcoli della, in edicola oggi.

Le fasce del sorteggio Champions per le italiane

Chi vince lo scudetto tra Milan e Inter sarà di diritto testa di serie, raggiungendo Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, una tra Manchester City e Liverpool (entrambe se dovessero vincere una la Premier League, l'altra la Champions), una portoghese tra Porto e Sporting Lisbona, più le vincenti di Champions ed Europa League. La Juventus sarà nella seconda, in probabile compagnia di Chelsea e Barcellona e di Siviglia e Atletico se si qualificheranno nella Liga alle spalle dei Blancos. Anche l’ultima inglese (una tra Manchester United, Tottenham o Arsenal) sarà tra le vice-teste di serie. Il Napoli finirà in terza fascia. E chi arriva secondo tra Inter e Milan nella volata Scudetto? Per i nerazzurri c’è la prospettiva terza fascia (con qualche speranza di agganciare la seconda). I rossoneri sarebbero invece in bilico tra la terza e la quarta.

Le altre coppe

Se i posti Champions sono stati già assegnati, tutto è ancora possibile in Europa e Conference League. Sono cinque le squadre in lotta per tre posti: Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta e, molto difficile, Verona. Se i giallorossi vincessero la Conference, si qualificherebbero di diritto in Europa League. In più, finendo settimi (o peggio) in campionato, diventerebbero la terza italiana del torneo, lasciando la Conference senza squadre di Serie A.

