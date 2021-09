Atalanta-Young Boys, seconda partita per gli uomini di Gasperini nel girone F della Champions League 2021/22, si è conclusa col risultato di 1-0 in favore della Dea. I padroni di casa si sono imposti in una gara di pazienza e carattere. L'Atalanta vola così a 4 punti nel girone e si prepara per il volo verso Old Trafford con più serenità. Nei nerazzurri brilla l'intera linea difensiva: Musso non ha effettuato nessuna parata e torna a casa con un meritato clean sheet. In gran spolvero anche Zapata e Pessina, protagonisti con l'assist e il gol della vittoria.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6: mai impegnato dall'attacco dello Young Boys, partita tranquilla.

Rafael TOLOI 7: Assoluto protagonista su palla inattiva, giganteggia in difesa e traina i suoi verso la porta. Il VAR gli nega nuovamente la gioia a rete.

Merih DEMIRAL 7: Finalmente una prestazione di spessore. Vince pressochè tutti i duelli contro Siebatcheu e mantiene la Dea nella metà campo avversaria.

Berat DJIMSITI 6: le frecce svizzere lo testano in velocità, lui va in affanno ma riesce comunque a limitare i danni.

Davide ZAPPACOSTA 5,5: partenza più riflessiva rispetto a Maehle, cresce solo nel finale. A un certo punto Gasp prova a spostarlo dall'altra parte del campo, ma non riesce a ricavare quella cruciale spinta in più. La paratona di von Ballmoos gli nega la possibilità di redimersi. (Dal 90' PEZZELLA sv)

Marten DE ROON 6: in perfetta simbiosi con i movimenti della linea difensiva. Prestazione ordinata.

Remo FREULER 5,5: partita a intermittenza; è in grado di liberare le ali atalantine con dei filtranti al laser, ma ricorre raramente a questa soluzione. (Dal 90' KOOPMEINERS sv)

Robin GOSENS sv: un appoggio sfortunato del piede pone fine alla sua gara anzitempo. (Dal 10' MAEHLE 5,5: entra in campo con personalità, ma la difesa gli prende presto le misure e lui non sfonda mai).

Matteo PESSINA 7,5: semina terrore tra le linee, vede e crea ordine dal traffico degli spazi stretti. Nel primo tempo si divora un tap-in facilissimo, ma alla seconda chance pressochè identica non sbaglia. (Dal 75' PASALIC 5,5: non brilla, ma accompagna bene il gioco).

Ruslan MALINOVSKYI 6: gioca a memoria con Zapata, è il secondo motore di cui questa Atalanta ha bisogno per non ingolfarsi ancora. (Dal 75' MURIEL 5,5: il ritorno tanto atteso; si addormenta sia nel traffico che in campo aperto, spreca una buona occasione per il raddoppio).

Duvan ZAPATA 7: estrae dal cilindro un assist che solo lui poteva vedere. Magico.

All. GASPERINI 6: non è ancora l'Atalanta tonica, intensa e martellante dell'anno scorso, eppure la crescita c'è, anche se lenta. L'attenuante, questa volta, è l'elevato dispendio energetico della sfida con l'Inter. Oggi bastava solo spingere la palla in rete, ma per avanzare al turno successivo serviranno più brìo e idee.

Le pagelle dello Young Boys

4-3-2-1: von Ballmoos 5,5; Hefti 5 (82' Maceiras sv), M.Camara 6, Lauper 5, U.Garcia 5,5; Aebischer 5,5 (82' Spielmann sv), Martins Pereira 5, Sierro 5 (69' Mambimbi 5,5); Elia 5,5 (66' Rieder 5,5), Moumi Ngamaleu 6; Siebatcheu 5 (66' Kanga 5,5). All. Wagner 6.

