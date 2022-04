Manchester City-Atletico Madrid, match valido per i quarti di finale di andata di Champions, si é concluso con il punteggio di 1-0. Rete decisiva di Kevin De Bruyne. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle del MANCHESTER CITY===

EDERSON 6 - Nessuna parata, un paio di buone uscite.

AKE 6,5 - Sicurezza, puntualitá, attenzione. Bel difensore.

LAPORTE 6,5- Guida la difesa, anestetizza Griezmann, bravissimo sui palloni alti.

STONES 6,5 - Precisione, concretezza, brillantezza fisica.

JOAO CANCELO 6,5 - Spesso avvia l'azione, spesso trova l'idea giusta. Esterno, ma anche regista.

RODRI 6 - Niente di eccezionale, ma posizione ottima e grande attenzione.

GUNDOGAN 6,5 - Solito ritmo, solita fantasia, tanti palloni giocati. (Dal 69' GREALISH 6 - Ha voglia, fantasia, classe).

DE BRUYNE 7 - Decide la sfida, sfiora il raddoppio. Classe, tiro, idee. Gran giocatore, ma si sapeva.

BERNARDO SILVA 6,5 - Nel primo tempo il City passa solo da lui. Cala nella ripresa.

MAHREZ 5,5 - Serata meno brillante rispetto al solito. Viene sostituito. (Dal 69' FODEN 6,5 - Subito energia. E l'assist per De Bruyne).

STERLING 5,5 - Niente cambio di passo, niente grinta, poche idee. (Dal 69' GABRIEL JESUS 5,5 - Niente di piú rispetto a chi lo ha preceduto).

ALL.: GUARDIOLA 6,5 - City sempre propositivo, mai in difficoltá. 1-0 che fornisce un bel vantaggio per il ritorno.

Pep Guardiola Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'ATLETICO MADRID===

OBLAK 6,5 - Una bella parata su De Bruyne, non puó nulla su De Bruyne.

SAVIC 6,5 - Non sbaglia nulla. Preciso e attento.

FELIP 5,5 - Sorpreso sul gol di De Bruyne.Perde anche Gabriel Jesus.

REINILDO 5,5 - Insomma. Non tiene la linea, fatica.

VRSALJKO 6 - Fase di spinta buona, poca attenzione dietro.

LLORENTE 5,5 - Esterno che fatica. Non si propone davanti, dietro arranca. (Dal 60' CUNHA 5,5 - Non incide, non tocca palla, rincorre)

KONDOGBIA 5,5 - La quantitá di recuperi é apprezzabile, la qualitá di passaggi insufficiente.

KOKE 5,5 - Leader senza verve. Annientato dal centrocampo del City. (Dal 60' DE PAUL 6 - Porta idee, dinamismo, forza. Dovea entrare prima.)

RENAN LODI 5,5 - A sinistra, con impeto e vigore. Nessun cross pericoloso.

GRIEZMANN 5 - Mai in partita, mai preciso. (Dal 60' CORREA 5,5 - Entra, nervoso, ammonito,annientato )

JOAO FELIX 5,5 - Niente da fare, nemmeno lui riesce ad accendere la luce. (Dal 81'LEMAR SV)

ALL.: SIMEONE 5,5 - Atletico poco propositivo, si difende, senza mai rendersi pericoloso.

