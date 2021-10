Manchester United-Atalanta, match della 3a giornata del Gruppo F di Champions League andato in scena allo stadio Old Trafford di Manchester si è concluso col punteggio di 3-2 . Gol di Pasalic e sigillo di Demiral nel primo tempo, poi Rashford, Maguire e Ronaldo ribaltano tutto nella ripresa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA 6,5 – Se lo United alla fine vince, è anche merito suo: sull’1-2 salva con una doppio intervento decisivo prima su Zapata e poi su Malinovsky.

Aaron WAN-BISSAKA 5,5 – Combina pochino alla fine anche in fase di spinta, dove è spesso impreciso e litiga col pallone.

Victor LINDELOF 5 – Non preciso, in più di un’occasione. Lo United ribalta la gara, è vero, ma la sua partita è bruciata da Pasalic nel primo tempo o messa sotto fisicamente nella ripresa da un ottimo Duvan Zapata.

Harry MAGUIRE 6,5 – Si perde Demiral sul gol; e soffre non poco anche con Duvan nella ripresa. A volte però basta poco: è al posto giusto nel momento giusto per mettere dentro il gol che ribalta la gara.

Luke SHAW 6 – Un primo tempo di enorme, enorme difficoltà nel contenere le scorribande della Dea sulla catena di destra. Poi però butta dentro un cross al bacio per la testa di Ronaldo. Anche qui: per salvarsi dal votaccio, basta poco.

Scott McTOMINAY 5,5 – Nel primo tempo è quasi umiliato dal duo Freuler-Koopmeiner. Esce e con l’ingresso di Pogba, il ManU cambia volto. Dal 66’ Paul POGBA 6,5 – Entra col piglio giusto, con un Old Trafford in spinta e con una Dea non più brillantissima. E contribuisce a cambiare lo spartito.

FRED 6,5 – Per 45 minuti gira un po’ a vuoto, ma nella ripresa quando sale Bruno Fernandes inizia a far vedere di che pasta è fatto. Dall’88’ Nemanja MATIC – sv.

Mason GREENWOOD 5 – Onestamente? Non pervenuto. Un paio di sterzate pregevoli, fine più che altro a sé stesse. Dal 75’ Jadon SANCHO – sv.

Bruno FERNANDES 7+ – L’uomo decisivo per il ribaltone dello United. Sale in cattedra tra le linee, con un assist clamoroso per Rashford che di fatto cambia la trama del secondo tempo. Pericoloso poi più volte, costringe Musso a un paio di interventi dei suoi. Insomma, quando cambia passo lui, cambiano passo i Red Devils. Uomo partita.

Marcus RASHFORD 6,5 – Il suo è un match di alti e bassi, con qualche palla buona sbagliata di troppo, ma anche con il gol che riapre la gara. Dal 66’ Edinson CAVANI 6,5 – Se non altro per la presenza, per il blasone, per l’aura che si porta dietro.

Cristiano RONALDO 7 – La realtà è che a lungo non la vede, con un primo tempo da assente ingiustificato o quasi e una ripresa senza grandi squilli – anzi, con il gol mangiato davanti a Musso. Poi però guardi il tabellino e il gol della vittoria chi l’ha messo? Lui. Sempre lui.

All. Ole Gunnar SOLSKJAER 6 – Il suo resta un Manchester United mediocre, in grado di ribaltare la partita più per l’episodio che altro. L’errore di Ilicic e la giocata di Bruno; la palla vagante messa dentro dal difensore lì quasi per caso sul secondo palo. Sul piano del gioco nel primo tempo la Dea a lungo giganteggia; e nella ripresa, a parte la fiammata, si era di nuovo assestata. Una squadra che vive di colpi, più che di idee. Potrebbe non bastare comunque per passare questo tosto girone.

Le pagelle dell’Atalanta

Juan MUSSO 6,5 – Dà sicurezza al reparto, ipnotizzando anche Rashford nel primo tempo (poi in offside) o Ronaldo nella ripresa; e parando cose importanti a Bruno Fernandes. Incolpevole sui gol.

Marten DE ROON 6 – Non è il suo ruolo, ma in emergenza si adatta. Rashford effettivamente per il gol scappa nella sua zona, ma non ha colpe: lì la brutta palla è di Ilicic.

Merih DEMIRAL 7 – Un primo tempo vissuto in totale trance agonistica nonostante, fin dai primi minuti, inizi a toccarsi la coscia per problemi muscolari. Domina dietro, segna davanti. Si esalta per un tackle clamoroso su Rashford (in fuorigioco), ma rischia proprio all’ultimo secondo di regalare allo stesso Rashford il gol. Alla fine esce e ha ragione lui. Dal 46’ Matteo LOVATO 5 – L’ingresso a Old Trafford, per marcare Ronaldo, di fatto alla seconda con l’Atalanta, è complicato. Si prende subito un giallo e l’Atalanta, lì in mezzo, perde l’intensità e la fisicità che aveva messo il turno.

José Luis PALOMINO 6,5 – Un autentico professore. Nel primo tempo vince ogni contrasto ma soprattutto legge in anticipo ogni pallone, intercettandone una quantità infinita. Nella ripresa senza la guida fisica al centro della difesa soffre di più, ma la prestazione c’è al di là del risultato.

Davide ZAPPACOSTA 6 – Che spinta a destra, dove la Dea nel primo tempo fa i buchi. E’ nell’assist per Pasalic, è in tantissime azione di spinta della Dea. Cala però, come tanti, alla distanza.

Teun KOOPMEINERS 6,5 – Nel ruolo di De Roon si districa con grande qualità, facendo filtro e al tempo stesso dettando i tempi giusti alla Dea. In crescita, soprattutto nell’adattarsi ai meccanismi di questa squadra. Promosso anche lui al di là del risultato finale. Dall’80’ Giuseppe PEZZELLA – sv.

Remo FREULER 6 – A livello di lettura delle situazioni in campo, monta due cervelli. A livello fisico però quando si alza il ritmo nella seconda parte di gara, va un po’ in difficoltà. Anche la sua è comunque una gara sufficiente.

Joakim MAEHLE 5,5 – Anche nel primo tempo, quando la Dea gira perfettamente, non è tra i migliori dei bergamaschi, con qualche tocco impreciso di troppo. Nel secondo cala tanto.

Mario PASALIC 7 – Tante preziose giocate dal punto di vista tecnico, più un inserimento spaziale che vale il gol. E’ salito nelle ultime settimane Pasalic, che in Champions League è sempre stato un giocatore preziosissimo per l’Atalanta, con tanti gol importanti in serate pesanti. Old Trafford non fa differenza. E non a caso dalla sua uscita... Dal 68’ Alexei MIRANCHUK 5 – Entra col piglio sbagliato: molle e senza tigna, senza capire il momento. Non solo non incide, ma delude.

Josip ILICIC 6 – E’ nel gol che apre questa gara, con un tocco per tempismo assolutamente delizioso sulla corsa di Zappacosta; ma anche in quello che riapre la partita, con la palla regalata all’esterno di Bruno Fernandes (poi per Rashford). La risultante è una cosa a metà strada, niente di più. Anche perché proprio da quell’errore lì, lo United, rinasce.. Dal 68’ Ruslan MALINOVSKY 5,5 – Come Miranchuk fa un po’ fatica a entrare subito a pieno ritmo nel momento di massima spinta dei Red Devils. Rispetto al russo prova qualcosa in più, ma combina comunque poco.

Luis MURIEL 5,5 – Entra in qualche modo nel primo gol con un pregevole tocco di prima, ma non combina nient’altro di particolare e dà la sensazione di essere ancora un po’ in rodaggio. Nel momento di difficoltà, Gasperini, si affida poi al fisico di Duvan. Dal 56’ Duvan ZAPATA 6,5 – Umilia fisicamente Lindelof, tiene botta con Maguire, si costruisce una grande occasione praticamente usando solo la sua stazza ed è bravo ad allargarsi e tenere su palla. La Dea alla fine perde, ma la sua è stata una prova positiva.

All. Gian Piero GASPERINI 6 – All’intervallo va negli spogliatoi diventando il primo manager di sempre ad andare avanti 2-0 a Old Trafford in Champions League. Poi ci si mette un po’ di tutto. Qualche ingenuità, qualche regalino, un po’ di sfortuna, la fisicità del Manchester United e la spinta di Old Trafford. Qui la Dea si presentava comunque senza mezza difesa: da Toloi a Djimsiti, perni delle sue squadra. Gioca una pregevole partita ma non porta via nemmeno un punticino, che avrebbe meritato. Proverà a rifarsi tra due settimane a Bergamo. Questo United resta tutt’altro che una squadra imbattibile.

