PSG-Manchester City, match della 2a giornata del girone A di Champions League andato in scena al Parco dei Principi di Parigi si è concluso col punteggio di 2-0 . Al gol siglato in apertura da Gueye ha seguito il primo sigillo con la maglia del PSG di Leo Messi, bene Gigio Donnarumma all'esordio assoluto in Champions League. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Classifiche e risultati

Champions League Donnarumma: "Io infelice a Parigi? Mi viene da ridere..." UN' ORA FA

Le pagelle del PSG

Gianluigi DONNARUMMA 6,5: Risponde presente alla prima da titolare in Champions League con la maglia del PSG.

Achraf HAKIMI 6,5: Quando alza i giri del motore, non ce n'è davvero per nessuno. Provvidenziale anche in difesa con una ottima chiusura sul finale di prima frazione.

MARQUINHOS 6: Poche sbavature e tanto ordine, quando è in giornate come queste sembra davvero difficile scappargli via.

Presnel KIMPEMBE 6,5: Insuperabile davanti alla propria area di rigore, preciso e puntuale nei propri interventi.

Nuno MENDES 6: Contiene come può le sfuriate di Mahrez e Walker, sceglie di fare le cose semplici ma le fa molto bene.

Marco VERRATTI 6,5: Cervello di questo PSG al centro del campo, fondamentale in fase difensiva per raddoppiare sui tagli in area di Grealish e compagni. (dal 78' Georgino WIJNALDUM S.V.)

Ander HERRERA 5,5: Prova a spaventare Ederson con una potente conclusione da fuori, qualche problema di troppo in marcatura su De Bruyne.

Idrissa GUEYE 6,5: E' il suo momento d'oro, dopo il gol dello scorso turno di campionato sblocca una delle partite più importanti di questo avvio di stagione. (dall89' DANILO S.V.)

Lionel MESSI 7: Poco o nulla per 70 minuti, poi si acccende e chiude il match trovando la prima perla della sua nuova avventura all'ombra della Tour Eiffel.

Kylian MBAPPE 6,5: Dias lo ingabbia non permettendogli di concludere nemmeno una volta verso la porta, il suo assist (di tacco) per Messi - però - è davvero illuminante.

NEYMAR 6: Prova ad esaltarsi con qualche giocata da campetto di puro talento, non riesce a lasciare il segno ma per oggi ai suoi può bastare anche così.

All. Mauricio POCHETTINO 6,5: Mettere d'accordo le tante (forse troppe) bocche da fuoco non è un'impresa facile, oggi - però - i suoi giocano bene palla al piede e difendono ancora meglio. Una grande squadra deve anche saper soffrire.

Leo Messi (PSG) Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 6: Bravo sulla conclusione da fuori di Herrera, non può nulla sui bolididi Gueye e Messi.

Kyle WALKER 6: Diagonali difensive da manuale (nei confronti di Neymar) e la solita instancabile corsa, oggi però non basta per poter tornare a casa con tre punti in tasca.

Ruben DIAS 6: Non lascia tempo e spazio di ragionare a Mbappé, la conclusione di Messi passa a pochi centimetri dal suo tentativo disperato in scivolata.

Aymeric LAPORTE 5: Si lascia sfuggire Messi durante la sua cavalcata verso il primo gol in maglia PSG, macchia una partita comunque ordinata e dalle poche sbavature.

Joao CANCELO 6: Insidioso con i suoi inserimenti, ordinato nel gestire Hakimi in fase difensiva.

RODRI 5,5: Tanto lavoro sporco e lontano dai riflettori, crea la superiorità numerica a centrocampo non riuscendo - però - a mettersi nelle condizioni migliori per sfruttarla.

Bernardo SILVA 5: La traversa colpita da due passi a porta semi vuota pesa davvero tantissimo, un giocatore della sua esperienza e del suo talento non può mancare così l'occasione di pareggiare una partita cruciale.

Kevin DE BRUYNE 6,5: Il migliore dei suoi, il più pericoloso con le sue conclusioni e uno dei pochi capace di accendere i compagni con cross tagliati interessanti.

Rihad MAHREZ 6: Il suo sinistro al veleno viene disinnescato in più di un'occasione da Gigio Donnarumma, gli manca il guizzo decisivo per trovare il gol.

Raheem STERLING 5,5: La traversa gli nega la gioia del pareggio, la sua velocità non basta per dare la scossa ad un City meno lucido del solito. (dal 78' Gabriel JESUS S.V.)

Jack GREALISH 5: Non riesce a prendere le misure sulla morsa di Kimpembe e Marquinhos, poco spazio e poche vere occasioni per accendersi. (dal 68' Phil FODEN 6: Scuote i suoi dando nuova velocità e entusiasmo al gioco del City, il tutto fino al gol di Messi della resa definitiva.)

All. Pep GUARDIOLA 6: Davvero poco da poter recriminare ai suoi, hanno creato tanto e mantenuto il pallino del gioco. Gli è mancato solo quel qualcosa in più per trovare la via del gol.

Jorginho: "Kanté positivo al Covid? Vaccinarsi scelta personale"

Champions League La prima gioia di Messi: il PSG piega 2-0 il Manchester City 4 ORE FA