Shakhtar Donetsk-Inter, secondo match del gruppo D della Champions League 2021/22, si è concluso col risultato di 0-0 . Bocciatura per la coppia offensiva Lautaro-Dzeko, mentre è la difesa nerazzurra a brillare con gli interventi perentori di Skriniar. Il pressing e la convinzione dello Shakhtar di De Zerbi stordiscono anche gli esterni Dumfries e Dimarco, vittime di una partita opaca e inconcludente da parte della squadra nerazzurra.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Classifiche e risultati

Champions League L'Inter non sfonda a Kiev: solo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk 3 ORE FA

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6: lo Shakhtar si rende minaccioso, ma non trova mai lo specchio di porta. Lui ringrazia.

Milan SKRINIAR 7: muro invalicabile, bracca le gazzelle di De Zerbi fino allo sfinimento. Salva un gol a inizio ripresa con una scivolata provvidenziale.

Milan Skriniar, Shakhtar Donetsk-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Stefan DE VRIJ 6: stringe la tenaglia difensiva e vive il secondo tempo in apnea. Nessuna sbavatura rilevante nella sua prova.

Alessandro BASTONI6,5: autore di alcuni tocchi deliziosi in avanti. Cerca di spezzare l'impasse con tutti i suoi mezzi. Ispirato.

Denzel DUMFRIES 5,5: Ismaily si rivela un cliente scomodo e suscita in lui grande apprensione al momento di sganciarsi o puntare in profondità. Partita col freno a mano tirato.

Matias VECINO 5: mai coinvolto nella trama di gioco nerazzurra, che si rende stagnante lungo la linea del trio difensivo. (dall'81' GAGLIARDINI sv).

Marcelo BROZOVIC 5,5: il pressing degli ucraini intasa le linee di impostazione della difesa. Lui predica ordine, si incunea tra le linee, ma ricava poco. (dal 55' CALHANOGLU 6: ringhia in mezzo al campo; un paio di palloni recuperati da parte sua infondono nuova linfa nell'Inter).

Nicolò BARELLA 5: qualche fiammata nel primo tempo, poi nella ripresa il cambio d'assetto lo manda completamente fuorigiri in fase d'interdizione. Il suo tiro a giro scuote la traversa ma non la squadra.

Shakhtar Donetsk-Inter Credit Foto Getty Images

Federico DIMARCO 5: troppo passivo senza palla, il gioco dell'Inter si atrofizza sulla sua fascia. (dall'81' PERISIC sv)

Edin DZEKO 5: incappa in una serata no. Un paio di leggerezze in fase di ripiegamento, nel primo tempo un'occasione divorata a mezzo metro dalla porta. Se viene a mancare il fiuto sotto porta, il bosniaco ha ben poco da offrire. (dal 55' CORREA 6: un miracolo di Pyatov nega la sua saetta dalla distanza).

Lautaro MARTINEZ 5: manca sia sottoporta che in fase di costruzione. Senza il suo contributo l'Inter non corre. (dal 71' SANCHEZ 5,5: qualche scodellata poco ambiziosa in area, non dà ordine all'offensiva nerazzurra).

All. INZAGHI 5: non trova una chiave tattica per mantenere un baricentro alto e al contempo stesso limitare i ribaltoni degli ucraini. I nerazzurri non aumentano mai il ritmo del palleggio, risultando appannati e vulnerabili.

Le pagelle dello Shakhtar Donetsk

4-2-3-1: Pyatov 7; Dodò 6, Marlon 5, Matvienko 6, Ismaily 6,5 (77' Kryvcov 5,5); Maycon 5,5, Stepanenko 6; Alan Patrick 6,5 (85' Marlos sv), Pedrinho 6,5, Solomon 6,5 (77' Mudryk 5,5); Traoré sv (11' Tetê 5,5). All. De Zerbi 6,5.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Champions League Shakhtar-Inter, le ufficiali: Dimarco e Vecino titolari 4 ORE FA