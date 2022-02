Villarreal-Juventus, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, si è concluso col punteggio di 1-1. Vediamo qui insieme i migliori e i peggiori del match dell'Estadio de la Ceramica.

===Le pagelle del VILLARREAL===

Geronimo RULLI 6 - Sorpreso subito dal destro incrociato di Vlahovic. L'unico altro tiro lo riceve proprio dal serbo, al minuto 84 e risponde presente.

Juan FOYTH 6 - A destra, si alza poco, tenta di contenere Morata. Ci riesce per gran parte del match.

Raul ALBIOL 6,5 - Perde subito il tempo su Vlahovic, che lo punisce. Solita esperienza, solito carisma. Guida lui la difesa, non sbaglia più nulla.

Pau TORRES 6,5 - Bravissimo di testa, prende spesso Morata allargandosi. Impeccabile.

Alfonso PEDRAZA 6 - A sinistra. Copre bene e si alza spesso. Un paio di affondi interessanti. (Dal 79' ESTUPINAN SV)

Samu CHUKWUEZE 6,5 - Parte forte. Peperino quando accelera, non molto abile tecnicamente. Sempre nel vivo del gioco. (Dal 90' PINO SV)

Etienne CAPOUE 7 - Colosso in mezzo al campo. Nei contrasti difficile da superare. Fisico, sgroppate e governo. Suo l'assist per Parejo. Gran partita.

Dani PAREJO 7 - Cervello del Submarino Amarillo. Ogni azione passa da lui. Piedi educati, ma poche verticalizzazioni. Nel secondo tempo con un gran inserimento firma il pari.

Alberto MORENO 6,5 - A sinistra, altissimo, a volte terzo d'attacco. Accelera all'inizio, poi cala, poi si riprende. (Dal 79' TRIGUEROS SV)

Giovani LO CELSO 5 - Palo clamoroso nel primo tempo. Poteva fare meglio col mancino da centro aerea. Qualche buon appoggio, ma si nasconde, é prevedibile e viene spesso anticipato.

Arnaut DANJUMA 5,5 - Pericoloso in avvio e reattivo. Subito un colpo di tacco. Poi si spegne e non crea più niente. (Dal 90' DIA SV)

All. Unai EMERY 6,5 - Bene il Villarreal nel secondo tempo. Il gol iniziale sorprende, ma non sconvolge una squadra organizzata e con idee chiare. Se la giocherà a Torino.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 - Attento su Danjuma, non deve compiere grandi interventi. Su Parejo non puó nulla.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Ci mette un attimo a prendere le misure a Chukwueze, ma poi a sinistra controlla nella prima frazione. Nel secondo tempo inizia male, perde due palloni sanguinosi per troppa sufficienza. (Dal 87' PELLEGRINI SV)

DANILO 6,5 - Suo l’invito splendido per il gol di Vlahovic in apertura. Leader con testa. Tenta di rimanere concentrato e lucido, sbaglia solo qualche lancio di troppo.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Roccioso, granitico, in anticipo, di sostanza. La partita sarebbe ottima se non leggesse tardi anche lui l'inserimento di Parejo.

Alex SANDRO 6 - Capitano a sorpresa. Gioca centrale e non largo. Stringe molto e prova a tenere la linea. Non dà mai la sensazione di sicurezza, ma se la cava. (Dal 46' BONUCCI 6 - Nel secondo tempo. Inizia con un pasticcio, poi si riprende. Bravo su un paio di cross insidiosi)

Weston MCKENNIE 6,5 - Sembra in forma, bene soprattutto nel primo tempo. Corre, lotta, anche sui palloni alti. Si inserisce. Nel secondo cala vistosamente. Esce infortunato. (Dal 81' ZAKARIA SV)

Manuel LOCATELLI 5,5 - In mezzo, gioca semplice e non forza. Un tiro sbilenco da ottima posizione nella prima frazione, nel secondo tempo cala e viene sovrastato da Capoue. Come regista non convince. (Dal 70' ARTHUR 6 - Venti minuti con qualche iniziativa e i soliti appoggi semplici)

Adrien RABIOT 4 - Indolente, distratto, in continuo ritardo. Era già il peggiore nel pur buon primo tempo bianconero. Nella ripresa si addormenta, perdendo l'inserimento di Parejo. Graziato dopo un intervento folle su Chukwueze. Il consueto Rabiot, niente di nuovo. Il fatto che sia sempre titolare nella Juventus resta un mistero per tutti.

Juan CUADRADO 5,5 - Destra, larghissimo, troppo basso nel primo tempo per creare pericoli. Si alza nella ripresa e crea sempre qualcosa. Cerca spesso il fallo, che l'arbitro non gli concede quasi mai.

Dusan VLAHOVIC 7 - 31 secondi. Prima palla giocata in Champions. Gol. L’uomo dei record gioca per la squadra, lottando contro Albiol e Torres, ma trovando poi davvero pochi palloni giocabili. Un bel tiro nella ripresa, alcuni falli subiti.

Alvaro MORATA 5,5 - Generoso, combattente, perché si abbassa di frequente sulla linea dei centrocampisti e combatte su ogni pallone. Però troppo impreciso in alcuni appoggi e non deciso quando va al tiro. La solita storia.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - Juventus ordinata nel primo tempo, ma non sfrutta il vantaggio iniziale. Pare accontentarsi, ripresa in calo, fino a un pareggio quasi annunciato. Passaggio del turno non affatto scontato.

