MANCHESTER CITY-CLUB BRUGGES 4-1

Il Manchester City di Guardiola stende, non senza difficoltà, il Brugges per 4-1 e vola a quota 9 nel gruppo A. Primo tempo rocambolesco, con il gol di Foden al 14' che sembra essere il preludio di una goleada e l'immediata autorete di Stones che riporta invece i giochi in parità. Decisive, nella ripresa, le scorribande di Cancelo, che serve al 54' il pallone del 2-1 a Mahrez, propizia il 3-1 di Sterling al 73' e regala a Gabriel Jesus il pallone del definitivo 4-1 al 90'.

In virtù di questo risultato gli uomini di Guardiola ipotecano il passaggio del turno e si lasciano aperti la possibilità di farlo da primi nel girone, scavalcando momentaneamente il Psg.

Mahrez Credit Foto Eurosport

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-1-2): Ederson; Walker (dal 78' Zinchenko), Stones, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva (dal 78' De Bruyne); Foden (dall'84' Palmer); Mahrez (dal 70' Sterling), Grealish (dal 70' Jesus).

CLUB BRUGGE (4-4-2): Mignolet; Mechele, Hendry, Nsoki, Sobol; Clinton Mata (dall'83' Ricca), Rits, Vanaken, Vormer; De Ketelaere (dal 76' Mbamba), Lang (dal 76' Dost)

GOL - Foden (M), Stones (Aut, M), Mahrez (M), Sterling (M), Jesus (M)

ASSIST - Cancelo (M), Cancelo (M), Gundogan (M), Cancelo (M)

NOTE: AMMONITI - Nessuno

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

14' GOL! FODEN, LA SBLOCCA LUI! Palo di Cancelo, azione che prosegue e serpentina di Mahrez in area che riapre per il portoghese, bravissimo a crossare sul secondo palo per Foden, che deve solo appoggiarla a porta vuota.

16' AUTOGOL, PAZZESCO! 1-1! Cross dalla sinistra di Vanaken e deviazione di testa sfortunatissima di Stones, con il pallone che carambola sulla schiena di Bernardo Silva e si insacca in porta.

18' CHE OCCASIONE PER MAHREZ! Cross dalla sinistra di Foden e destro da due passi dell'algerino che, da posizione defilata, trova il piede di Mignolet e non riesce ad insaccare.

Foden Credit Foto Getty Images

54' GOL! MAHREZ RIPORTA AVANTI IL CITY! 2-1! Cross pennellato da Cancelo che dalla sinistra trova Mahrez a centro area. Colpo di testa preciso e Mignolet battuto.

73' GOL! STERLING FA 3-1! Imbucata di Foden, cross in mezzo di Gundogan e appoggio a porta vuota del subentrato inglese, che porta gli uomini di Guardiola a +2.

90' GOL! JESUS, 4-1! Serpentina sontuosa di Cancelo in area, apertura per il brasiliano e destro rasoterra dal limite che si insacca in rete chiudendo il match.

IL MIGLIORE

Joao CANCELO - Giocatore di qualità sopraffina. Ispira e ricama tutte le trame offensive dei suoi, servendo tre assist al bacio a Foden, Jesus e Mahrez. Da esterno, nel suo ruolo laterale, dimostra ancora una volta di essere un top a livello mondiale.

IL PEGGIORE

Jack GREALISH - Guardiola lo lancia da titolare preferendolo a Sterling ma lui delude le attese, non riuscendo mai a rendersi pericoloso a differenza di Mahrez e Foden. Per sua fortuna, sulla sua fascia, uno straripante Cancelo compensa la sua giornata no.

LIPSIA-PSG 2-2

(8' Nkunku (L), 21' Wijnaldum (P), 39' Wijnaldum (P), 92' Szoboszlai (L) )

Angel Di Maria e Georginio Wijnaldum Credit Foto Getty Images

Match per cuori forti quello di Lipsia. Padroni di casa subito avanti con Nkunku e ad un passo dal 2-0 con Andrè Silva, ipnotizzato dagli undici metri da Donnarumma. Parigini sornioni ma cinici, con due zampate di Wijnaldum nella seconda metà di primo tempo che ribaltano la sfida prima dell'ingenuo fallo da rigore di Kimpembè al 90'. L'intervento del francese regala il secondo rigore ai teutonici, con Szoboszlai freddissimo a battere Donnarumma a tempo scaduto.

BORUSSIA DORTMUND-AJAX 1-3

(36' Reus (B), 70' Tadic (A), Haller (A), 91' Klassen (A) )

SPORTING LISBONA.BESIKTAS 4-0

(31' Goncalves (S), 38' Goncalves (S), 41' Paulinho (S), 50' Sanabria (S) )

