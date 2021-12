LIPSIA-MANCHESTER CITY 2-1

Match anomalo e non certo esaltante del Manchester City di Guardiola. Il Lipsia, partito meglio, passa al 27' con Szoboszlai, bravo a scartare Steffen su lancio di Laimer. Dopo il gol subito gli ospiti crescono, colpiscono un palo con Foden e si rendono pericolosi con Grealish. Al 71' Andre Silva allunga però per i padroni di casa, capitalizzando un bel contropiede di Forsberg. Inutile nel finale il 2-1 di Mahrez, al 76', prima dell'ingenua espulsione di Walker.

In virtù di questo risultato.il Lipsia riesce a conquistare il pass per l'Europa League, complice la rovinosa sconfitta del Bruges a Parigi. City che chiude il girone con 12 punti, al primo posto in classifica.

Oleksandr Zinchenko (Manchester City); Nordi Mukiele (RB Leipzig) Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele (dal 74' Henrichs), Klostermann (46' Simakan), Gvardiol, Angelino; Kampl (dal 64' Adams), Laimer; Nkunku, Szoboszlai, Forsberg (dal 75' Brobbey); André Silva (dall'86' Moriba). All. Beierlorzer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Walker, Stones, Ake (dall'87' Dias), Zinchenko; Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne (dall'87' Palmer); Mahrez, Foden (dal 46' Sterling), Grealish. All. Guardiola.

ARBITRO: Schärer (Svizzera)

GOL - Szoboszlai (L), Andre Silva (L), Mahrez (M)

ASSIST - Laimer (L), Forsberg (L), Zinchenko (M)

NOTE - AMMONITI - Kampl (L), De Bruyne (M), Stones (M)

ESPULSI - Walker (M)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

24' RETEEE! 1-0 LIPSIA! SZOBOSZLAI! Lancio in profondità di Laimer, scatto dell'ungherese e dribbling perfetto ai danni di Steffen, con conseguente appoggio a porta vuota del talento classe 2000.

41' PALO DI FODEN! Lancio in profondità per l'inglese, sinistro ad incrociare angolatissimo e tocco decisivo di Gulacsi che devia sul legno la conclusione.

69' GOOOOL! ANDRE SILVA, 2-0! Errore di Stones, accelerazione sulla sinistra di Forsberg che scarica a centro area per il portoghese, bravo a coordinarsi e a piazzare all'angolino con un destro violento.

76' RETEEEE! MAHREZ, 2-1! Cross morbido di Zinchenko dalla sinistra ed inserimento perfetto dell'algerino sul secondo palo. Colpo di testa che rimbalza a terra e si insacca alle spalle di Gulacsi

Dominik Szoboszlai Credit Foto Getty Images

81' GREALISH, SI DIVORA IL 2-2! Il britannico si accentra dalla sinistra, salta Mukiele ma poi, al momento di concludere con il destro, calcia clamorosamente di un metro fuori.

84' ESPULSO WALKER! CITY IN 10! Sciocchezza del terzino che rifila un calcione di pura frustrazione ad Andrè Silva. Ingenuità dell'inglese che salterà l'andata degli ottavi di finale.

IL MIGLIORE

Nordi MUKIELE - Se Szoboszlai e Silva siglano i due gol dei padroni di casa, lui provvede con una serie di interventi superlativi ad evitare che Gulacsi possa essere trafitto da Grealish, Foden e Sterling. Attento nello stretto ed insuperabile nell'allungo. Promosso.

IL PEGGIORE

Kyle WALKER - Si guadagna questa nomination con il bruttissimo fallo ai danni di Andrè Silva che gli impedirà di giocare l'andata degli ottavi di finale. Nella brutta prestazione corale del City, spicca perchè riesce a compromettere anche il suo prossimo match. Ingenuo.

PSG-BRUGES 4-1

Messi, Mbappe ed Hakimi Credit Foto Getty Images

(2' Mbappè (P), 7' Mbappè (P), 38' Messi (P), 68' Rits (C), 76' Messi (P) )

IL TABELLINO

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes (dal 50' Kehrer); Wijnaldum, Gueye (dal 71' Herrera), Verratti (dall'83' Ebimbe); Messi, Mbappé (dall'83' Icardi), Di Maria (dal 71' Paredes). All. Pochettino.

BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Hendry, Nsoki, Ricca; Clinton Mata, Vanaken, Balanta (dal 70' Mbamba), Rits (dal 70' Vormer), Sandra (dal 60' Van der Brendt); Lang, De Ketelaere. All. Clement.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)

Match a senso unico quello del Parco dei Principi. Il PSG chiude i giochi già nei primi 10', con Mbappè che sblocca il match dopo 100" e si ripete al 7', con uno splendido destro al volo su assist di Di Maria. Dopo l'avvio schock, il Bruges si desta ma sbatte su un insuperabile Donnarumma, più volte decisivo. Al 38' arriva il 3-0 di Messi, con un gran sinistro all'angolino. Brugge che trova il gol della bandiera al 68' con Rits, prima del definitivo 4-1 di Messi, freddo a spiazzare Mignolet dal dischetto al 76'.

In virtù di questo risultato i parigini chiudono il girone al secondo posto con 11 punti. Nulla da fare invece per il Brugge, relegato al quarto posto dopo la pesante sconfitta.

