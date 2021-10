BARCELLONA-DINAMO KIEV 1-0

Il Barcellona di Koeman sfata la maledizione Champions e trova i primi punti della propria manifestazione contro un'innocua Dinamo Kiev. I catalani trionfano 1-0 grazie alla zampata di Gerard Pique che decide il match al minuto 37. In virtù a questo risultato i Blaugrana salgono a quota 3 punti, a -3 dal Benfica impegnato oggi contro il Bayern di Monaco, ed ancora in lizza per un posto agli ottavi.

TABELLINO

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza (dal 46' Coutinho), Piqué, Lenglet; Dest, Frenkie de Jong, Busquets, Gavi (dal 69' Sergi Roberto), Alba; Depay (dal 75' Aguero), Luuk De Jong (dal 46' Fati).

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena (dal 67' Vitinho); Supryaha (dal 67' Garmarsch).

GOL - Pique (B)

ASSIST - Alba (B)

NOTE: AMMONITI - Dest (B), De Jong (B) ESPULSI - Nessuno.

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

7' DEST! Prima grande occasione per i padroni di casa con lo statunitense che di testa, a porta vuota, ha sparato alto su assist di Alba.

28' BUSHCHAN, PROVVIDENZIALE! Miracolo del portiere ospite che toglie dall'incrocio dei pali un destro a giro dal limite di Luuk De Jong.

37' PIQUEEEE! 1-0! LA SBLOCCA LUI! Pallone morbido di Alba sul secondo palo e destro al volo perfetto del veterano spagnolo, completamente dimenticato dalla difesa ospite. Prima rete in questa Champions per il Barca.

54' FATI! STAVA PER FARE IL GOL DELL'ANNO! Lo spagnolo riceve solo nell'area piccola, spalle alla porta. Due palleggi e rovesciata che termina a lato di pochissimo. Grandissima occasione.

71' COUTINHO, ALTO DI UN SOFFIO! Mancino di controbalzo del brasiliano che dal limite dell'area sfiora la traversa.

IL MIGLIORE

Gerard PIQUE - Il difensore si carica la squadra sulle spalle con un paio d'intercettazioni decisive in difesa e con la zampata d'esperienza che decide il match al minuto 36. In una squadra di giovani, la sua leadership ed il suo carisma sono sempre più fondamentali.

IL PEGGIORE

Vladyslav SUPRJAHA - Ha la grande chance di partire titolare al centro dell'attacco al Camp Nou ma non la sfrutta. Prevedibile nelle giocate e sistematicamente anticipato da un gigantesco Pique. Rimandato.

SALISBURGO-WOLFSBURG 3-1

Il Salisburgo brilla e vola nel gruppo G, con 7 punti dopo tre giornate. Wolfsburg ko grazie al gol lampo di Adeyemi, al 3' di gioco, ed alla doppietta di uno scatenato Okafor, rapace al 65' ed al 77', dopo aver colpito una traversa nel primo tempo. Tedeschi passivi ed inferiori in campo, con il momentaneo gol del pareggio di Nmecha al 15' che ha soltanto illuso i lupi, giunti alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

TABELLINO

Salisburgo (4-3-3): Kohn; Kristensen, Onguéné, Wober (dal 72' Bernardo), Ulmer; Sucic, Aaronsn, Camara (dal 66' Capaldo), Selwald; Okafor (dall'86' Simic), Adeyemi (dall'85' Guindo) .

Wolfsburg (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon (dal 70' F. Nmecha); Vranckx, Arnold; Baku (dal 70' Otavio), Lukebakio, Steffen; L. Nmecha.

GOL - Adeyemi (S), Nmecha (W), Okafor (S)

ASSIST - Arnold (W)

NOTE: AMMONITI - Camara (S), Mbabu (W), Arnold (W), Capaldo (S) ESPULSI Nessuno

