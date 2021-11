Juventus-Zenit San Pietroburgo, match valido per la 4a giornata di Champions League 2021/22, si é concluso con il punteggio di 4-2.

Ad

Il tabellino di Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2 (primo tempo 1-1)

Champions League Juventus-Zenit, moviola: giusto ripetere il rigore di Dybala 25 MINUTI FA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (Dal 85' Rugani), De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli (Dal 80' Arthur), McKennie, Bernardeschi (Dal 80' Rabiot); Dybala (Dal 85' Kulusevski), Morata. All.: Allegri.

Zenit San Pietroburgo (3-4-2-1): Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitsky (Dal 75' Erokhin); Karavaev (Dal 59' Krugovoj), Wendel, Barrios, Sutormin; Claudinho (Dal 75' Dzyuba), Mostovoj (Dal 59' Malcom); Azmoun. All.: Semak

Arbitro: Hernandez (Spagna)

Gol: 11' e 58' rig. Dybala (J), 26' aut' Bonucci (J), 74' Chiesa (J), 82' Morata (J), 92' Azmoun (Z)

Ammoniti: Lovren, Locatelli, Kulusevski

Dybala esulta con Bonucci per un gol in Juventus-Zenit San Pietroburgo - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 14 momenti chiave

8' - Occasione Juventus. Cross DYBALA da sinistra, respinge la difesa russa, palla in area a BERNARDESCHI, che calcia: Kritsyuk respinge.

9' - PALO DELLA JUVENTUS. Percussione centrale dei bianconeri, Morata lavora per DYBALA, che calcia dal limite col destro. Palo pieno.

11' - DYBALA! GOL! 1-0 Juventus! Avanti i bianconeri. Corner da sinistra di Bernardeschi, sponda di De Ligt all'indietro e sinistro schiacciato di DYBALA. Vantaggio della Juve.

18' - Paulo DYBALA scatenato. Sfonda a destra, ne siede due e mette dietro per MORATA, che dall'altezza del dischetto calcia alto di poco. Grande occasione sprecata qui.

26' - AUTOGOL DI BONUCCI. 1-1 ZENIT. Cross da destra di Karavaev, Bonucci devia incomprensibilmente all'indietro di testa, palla che si insacca all'incrocio.

49' - Fuori di un soffio. CHE DYBALA. Rientra da destra sul mancino, entra in area, finta e tiro. Palla a lato di pochissimo.

55' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Steso Chiesa in area. Che giocata del 22, che controlla alla grande, salta due uomini e viene agganciato in area da Claudinho.

58' - GOL! DYBALA! 2-1 Juventus. Stavolta non sbaglia. Palla a fil di palo. In un primo momento aveva calciato fuori l'argentino, ma l'arbitro Hernandez ha fatto ripetere perché c'era troppa gente in area.

67' - SZCZESNY! Bella parata sul destro da fuori deviato di CLAUDINHO. In tuffo respinge il polacco.

69' - Juventus che ha smesso di giocare. MALCOM ci prova dal limite, tiro chiuso sul primo palo, ancora bravo SZCZESNY.

73' - TRAVERSA DI MCKENNIE. Azione centrale pazzesca dell'americano, che punta, evita due uomini e calcia. Il legno gli nega il gol.

74' - GOL! GOL! CHIESA. 3-1 Juventus. Che gol e che azione del 22. Che riceve a sinistra, punta, salta secco Lovren e col mancino incrocia sul secondo palo.

82' MORATA! GOL! 4-1 Juventus! Altra ripartenza bianconera. Rabiot dentro, sbaglia tutto la difesa russa, riceve Dybala, che manda in porta MORATA. Mancino a tu per tu e rete.

91' - GOL DELLO ZENIT! 4-2. Segna Azmoun, bravo a raccogliere una sponda di Dzyuba e a batte d'esterno Szczesny.

Il migliore

Paulo DYBALA - Un palo, due gol, almeno un altro paio sfiorati, un assist e un'infinità di giocate da spellarsi le mani. Col pallone tra i piedi fa quel che gli pare. Indemoniato, inarrestabile. Con tanto di esultanza alla Platini. Serata perfetta.

Il peggiore

Andrei MOSTOVOY - Partita di grande sofferenza. In fase di contenimento è nullo e anche davanti si vede ben poco. Giustamente sostituito a inizio ripresa.

Agnelli, frecciata a Ronaldo: “La Juventus è più grande di chiunque”

Calciomercato 2020-2021 Pogba vuole la Juve, ma quei 14 milioni netti all'anno... 2 ORE FA