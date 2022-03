Liverpool-Inter, match valido il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021/22, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Lautaro Martinez. Con questo risultato a passare è il Liverpool in virtù della vittoria per 2-0 a San Siro. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6 – Sostanzialmente inoperoso. L’Inter gioca una bella partita ma al di là del gol subito da Lautaro non corre altri reali pericoli.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7 – La facilità di corsa, le letture, il piede educato. Che terzino.

Joel MATIP 6,5 – Un bel match dietro, dove non corre mai rischi. Sfiora il gol con un colpo di testa sulla traversa nel primo tempo.

Virgil VAN DIJK 7 – La realtà è che al di là del gol subito, si mette in saccoccia prima Lautaro e poi Correa, restituendoli al triplice fischio.

Andy ROBERTSON 6,5 – Vince per la quasi interezza della partita i duelli con Dumfries.

Curtis JONES 6,5 – Non male lì in mezzo, con una rapidità quando trova campo davvero notevole. Dal 65’ Naby KEITA 6 – Mezz’ora senza particolari picchi.

FABINHO 6 – Un buon filtro lì in mezzo al campo, ma stasera dà pochi cambi di ritmo al Liverpool, che nelle rare volte in cui ha alzato la sua intensità complessiva col centrocampo ha schiacciato l’Inter.

Thiago ALCANTARA 6 – Un buon primo tempo, con tanta pulizia nei tocchi. Anche lui però quasi pigro nel voler alzare con più costanza i giri del motore. Dal 66’ Jordan HENDERSON 6 – Mezz’ora dove porta esperienza e spezza il gioco quando serve.

Mohamed SALAH 6 – Dei tre davanti è sicuramente quello che crea più pericoli. Bastoni però riesce quasi sempre a contenerlo e sul secondo dei due legni – ovvero quello a porta ormai vuota – poteva far meglio.

Diogo JOTA 5 – Sostanzialmente non pervenuto, vittima di uno Skriniar che gli giganteggia sopra. Dall’83’ Luis DIAZ – sv.

Sadio MANE 5 – Si vede poco e non crea quasi mai pericoli, giocando una partita timida. Specialmente per i suoi standard.

All. Jurgen KLOPP 6 – Un Liverpool che la perde, ma si qualifica. La sua squadra stasera non gira al massimo; o meglio: non lo fa con costanza. Eppure, pur giocando così, colpisce 3 legni e si qualifica tutto sommato senza troppo soffrire. Per qualità e potenzialità i Reds sono insomma in prima fila sulla griglia per la vittoria finale: scegliere voi quale posizione.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Attento sulle conclusioni dalla distanza, tutto sommato preciso.

Milan SKRINIAR 7,5 – Giganteggia dietro, con recuperi tempestivi e anticipi precisi. Partita di altissimo spessore internazionale.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Un primo tempo da assoluto protagonista, come tutta la linea difensiva dell’Inter. Lascia per un risentimento al polpaccio. Ma i suoi 45 in campo sono di qualità. Dal 46’ Danilo D’AMBROSIO 6 – Attento, come tutto il reparto, anche nel secondo tempo.

Alessandro BASTONI 7,5 – Alla viglia l’aveva detto, chi non vede l’ora di giocare queste gare dovrebbe fare altro. Esaltato, dalla situazione, dal contesto, dagli avversari. Una gran partita in marcatura, qualche bel pallone lungo preciso ad alleggerire. Giocatore di personalità e qualità, Alessandro Bastoni.

Denzel DUMFRIES 6 – Fa un po’ più fatica del solito, anche perché Andy Robertson è rivale diretto veramente fastidioso. Crea poco offensivamente, ma tutto sommato gioca una buona partita. Dal 76’ Matteo DARMIAN 6 – Un finale onesto, niente di più.

Arturo VIDAL 6,5 – Tanti palloni sprecati nel primo tempo, ma il ritmo del pressing del Liverpool non è di semplice gestione. Nella ripresa sale, sventagliando qualche bella apertura e salvando un’occasione grossa nel finale.

Marcelo BROZOVIC 7,5 – Un primo tempo clamoroso, ma per davvero, anche nella pressione del Liverpool. Per pulizia delle uscite, giocate, dribbling, personalità e sicurezza, sembra abbia 4 occhi anziché due. Giocatore, insomma, di livello assoluto. Non lo si scopre certo oggi. Casomai, ne si ha la conferma. Dal 75’ Roberto GAGLIARDINI 5,5 – Un paio di imprecisioni di troppo nel finale.

Hakan CALHANOGLU 6 – Il pallone nella zona calda non gli arriva spesso, ma quando succede il turco tante volte sbaglia il passaggio. La prestazione è comunque positiva, come tutta quella dell’Inter del resto, però, ecco, per fare la differenza, in questi match, servirebbe qualcosa in più. Dall’84’ Matias VECINO – sv.

Ivan PERISIC 7 – Generosissimo, come di consueto ormai. Un ‘avanti-indietro’ costante, con instancabile continuità e lucidità nelle scelte. Quest'ultima caratteristica, è aspetto non banale. Anzi.

Lautaro MARTINEZ 7 – La sua è in sostanza una partita anonima fino al gran gol. Finisce spesso nelle tasche di van Dijk, che ne fa ciò che vuole. Certo, poi, il gol, è una perla. E cambia inevitabilmente il giudizio. Dal 76’ Joaquin CORREA 5,5 – Non riesce a incidere, venendo sovrastato per i 20 minuti in cui sta in campo da van Dijk.

Alexis SANCHEZ 6,5 – Non si può giudicare solo per il cartellino, per altro arrivato con evidente eccesso di generosità difensiva, in entrambi i gialli. Fino al momento del rosso è il migliore in campo dell’Inter, tenendo a galla un reparto offensivo fin lì formato da un evanescente Lautaro. Una partita da riguardare nel complesso, più che da pesare sull’episodio.

All. Simone INZAGHI 7 – Mette in campo una squadra che esattamente come all’andata gioca una partita buonissima, considerando anche la caratura degli avversari. Certo, davanti l’Inter tutto sommato ha creato pochino in 180 minuti, ma è arrivata comunque a mettere in difficoltà fino alla fine un undici che se non è il primo favorito alla vittoria finale di questa competizione, è il secondo.

