I nerazzurri dovranno ribaltare lo 0-2 subito in casa all'andata e saranno ancora senza Nicolò Barella, squalificato. Ilreduce da una vittoria in Premier League contro il, vuole prolungare un'imbattibilità casalinga che ormai dura da un anno. Ecco le scelte ufficiali di Jurgen Klopp e Simone Inzaghi per la sfida extra lusso di Anfield: