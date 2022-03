Champions League per l'Inter che dovrà giocare martedì 8 marzo la difficile partita contro il Liverpool. La squadra di Inzaghi viene dalla secca vittoria contro la Lautaro Martinez e doppietta di Dzeko. Un segnale importante in vista del match di Anfield visto che i nerazzurri dovranno ribaltare lo 0-2 subito in casa all'andata e saranno ancora senza Barella, squalificato per due giornate nell'ultimo match di qualificazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid. Anche il Liverpool viene da una Premier League grazie alla rete di Manè che ha firmato l'1-0 contro il West Ham. Attualmente, i Reds sono una delle squadre più in forma d'Europa e si candidano anche per la vittoria finale della Champions League, probabilmente insieme ad altre due corazzate: Paris Saint-Germain e Manchester City. Dopo un mese di febbraio horror, è tempo diperche dovrà giocare martedì 8 marzo la difficile partita contro il. La squadra di Inzaghi viene dalla secca vittoria contro la Salernitana con tripletta die doppietta di. Un segnale importante in vista del match di Anfield visto che i nerazzurri dovranno ribaltare lo 0-2 subito in casa all'andata e saranno ancora senza Barella, squalificato per due giornate nell'ultimo match di qualificazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid. Anche ilviene da una vittoria ingrazie alla rete diche ha firmato l'1-0 contro il. Attualmente, i Reds sono una delle squadre più in forma d'Europa e si candidano anche per la vittoria finale della Champions League, probabilmente insieme ad altre due corazzate

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

STATISTICHE

Il Liverpool ha vinto ognuna delle tre partite contro l'Inter in UEFA Champions League e in tutte e tre non ha subito neanche un gol (2-0 e 1-0 nel 2007-08 e 2-0 nella gara di andata di questa settimana) e tutte e tre le partite erano negli ottavi di finale della competizione.

Questa sarà la terza visita dell'Inter per affrontare il Liverpool nella competizione europea. L'Inter ha perso le due partite precedenti, entrambe arrivate nei turni a eliminazione diretta di Coppa Europa/Champions League (3-1 nella semifinale del 1965 e 2-0 negli ottavi di finale del 2008).

L'Inter ha perso quattro delle sue cinque trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League, vincendo solo una volta: 1-0 contro il Chelsea del 2009-10, l'ultima stagione in cui alla fine hanno sollevato il trofeo.

Il Liverpool ha vinto tutte e sette le sue partite di UEFA Champions League in questa stagione. Escludendo le fasi a eliminazione diretta, la squadra inglese può diventare solo la terza squadra nella storia della Coppa Europea/UEFA Champions League a vincere le prime otto partite in una singola edizione del torneo: Barcellona nel 2002-03 e Bayern Monaco nel 2019-20.

Mohamed Salah ha segnato otto gol in sette partite di UEFA Champions League per il Liverpool in questa stagione. L'egiziano ha una media di un gol ogni 69 minuti in questo periodo, che è il suo miglior rapporto in una singola stagione nella competizione.

L'attaccante dell'Inter Edin Džeko ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite ad Anfield in tutte le competizioni, comprese le due più recenti. Tuttavia, il bosniaco non è riuscito a vincere nessuna di quelle tre partite perdendo 2-1 nel 2015 con il Manchester City e 5-2 con l'AS Roma nel 2018.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match tra Liverpool e Inter sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5, visione disponibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà possibile guardare Liverpool-Inter in streaming grazie al sito o all'app di Mediaset Play.

