Calcio

Champions League, Liverpool-Milan, atto terzo: la "prima volta" ad Anfield

CHAMPIONS LEAGUE - Liverpool e Milan si sono incontrati solo in due precedenti sfide in competizioni europee, entrambe in finale di Champions League: vittoria Reds nel 2005 ai rigori a Istanbul, vittoria rossonera per 2-1 nel 2007 ad Atene.

00:01:24, un' ora fa