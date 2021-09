La Champions League del Milan di Stefano Pioli si apre con un'affascinante trasferta ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, big match della 1ª giornata del Gruppo B, che vedrà anche il confronto fra Atletico Madrid e Porto. Klopp manderà in campo i Reds con il consueto 4-3-3 e dovrà far fronte alle assenze per infortunio di Elliott e di Minamino. Pioli risponderà con il 4-2-3-1 dei rossoneri. Davanti si rivedrà dal 1' Zlatan Ibrahimovic, subentrato nella ripresa della sfida di campionato contro la Lazio, e al suo fianco, sulla trequarti, potrebbero trovar spazio Saelemaekers (favorito su Florenzi), Brahim Díaz e Rafael Leão, quest'ultimo in vantaggio su Rebic.

Liverpool-Milan: probabili formazioni

Serie A Milan-Lazio, 5 verità: rossoneri più squadra di tutti 3 ORE FA

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic. All. Pioli

Milan, ecco il Bakayoko-bis: il giocatore è in Italia

Le statistiche del Milan

Il Milan ha affrontato solo due volte l'Atletico Madrid in competizioni europee: due sconfitte arrivate negli ottavi di finale della Champions League 2013/14.

L'Atletico Madrid è stata l'ultima squadra affrontata dal Milan in Champions League, nel marzo 2014: rossoneri sconfitti per 1-4 in trasferta, con la rete di Kakà.

Il Milan ha affrontato due volte il Liverpool in competizioni europee: due finali di Champions League (2005 e 2007) - sconfitta ai calci di rigore nella prima e successo per 2-1, grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi, nella seconda.

Il Milan ha affrontato nove volte il Porto in competizioni europee, trovando quattro volte il successo - l'ultima sfida tra queste due formazioni risale al 2003, nella finale di Supercoppa Europea, vinta 1-0 dai rossoneri.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ben sei delle nove sfide contro il Porto in competizioni europee, incluse quattro nella fase a gironi di Champions League.

Pioli: "Milan maturo nonostante l'età: un grande 'grazie' al club"

Serie A Cori razzisti contro Bakayoko: Milan valuta esposto 12 ORE FA