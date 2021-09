Stefano Pioli è ora di iniziare la "missione Champions League", sette anni dopo l'ultima volta. I rossoneri, orfani di Zlatan Ibrahimovic ( Per il Milan diè ora di iniziare la "missione Champions League", sette anni dopo l'ultima volta. I rossoneri, orfani di Zlatan Ibrahimovic ( fermato da un problema al tendine ) sono attesi ad Anfield dal Liverpool di Jurgen Klopp, un match che ha fatto la Storia di entrambi club. Ecco le parole del tecnico parmense alla vigilia della trasferta da sogno in Inghilterra:

"La storia parla di un Milan in Champions ma per 7 anni la squadra non è stata in questa competizione. Ora vogliamo a provare a scrivere la storia del Milan di Ibra, Kjaer, Kessie, Bennacer e Calabria. Proveremo a fare la nostra partita contro un avversario forte, allenata da un grande allenatore e che due anni fa ha vinto la Champions. Non nascondiamo le difficoltà di questa partita ma siamo arrivati qui con le nostre qualità".

"Sappiamo quali sono le caratteristiche del Liverpool. E' una squadra verticale con due attaccanti velocissimi come Manè e Salah che sanno penetrare in area con velocità. Le fasi di gioco sono sempre due. Quando avremo la palla noi dovremo avere la personalità e la qualità tecnica per trovare gli spazi giusti".

"Sandro ha avuto una piccola indisposizione ma credo possa essere disponibile nella partita di domani. Ha lavorato sempre con grande disponibilità e attenzione ed ora ha tutte le qualità per essere un titolare di questo Milan".

"Due settimane di stop hanno inficiato sulla sua condizione, è un peccato perchè stava veramente bene. Due giorni non sono sufficienti per tornare ad avere 90' ma uno spezzone della gara lo farà. Doveva partire titolare Ibra per quello che avevamo provato ma ora il dubbio sarà su chi giocherà tra Rebic e Giroud e uno che poi subentrerà".

Pioli: "Milan maturo nonostante l'età: un grande 'grazie' al club"

