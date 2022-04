Liverpool-Villarreal, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League , è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Manè ed Henderson nella ripresa. Gara arbitrata dal polacco Marciniak che non ha avuto particolari episodi controversi da amministrare.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Jordan Henderson (Liverpool) Credit Foto Getty Images

Champions League Henderson e Manè stendono il Villarreal: Liverpool ingiocabile 5 ORE FA

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6 - Spettatore non pagante della sfida di Anfield. Il Villarreal non lo impegna mai.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6.5 - Gioca da ala aggiunta, campeggiando nella metà campo del Villarreal per tutto il match. Prezioso con i suoi cross perfetti per gli inserimenti dei suoi. (dall'80' Joe GOMEZ, SV)

Ibrahima KONATÉ 6.5 - Impressionante il suo strapotere fisico sui calci d'angolo. Si fa guidare da Van Dijk in fase difensiva senza rischiare mai nulla.

Virgil VAN DIJK 7 - Domina gli attaccanti del Villarreal senza mai andare in affanno, sovrastandoli sia fisicamente che sul piano delle letture di gioco. Insuperabile.

Andrew ROBERTSON 7 - Eccellente nella gestione delle due fasi. Attento in copertura e sempre altruista con le sue sovrapposizioni sulla fascia di Diaz. Sfortunato in occasione del gol annullato.

Jordan HENDERSON 7 - Scelto a sorpresa da Klopp, non sfigura in mediana, sbloccando il match con un cross in cui pesca la fortunata deviazione di Estupinan. Perfetto in marcatura su Coquelin. (dal 72' Naby KEITA, 6 - Entra a giochi chiusi ma trova comunque il modo di mandare in porta Diaz con un buon filtrante.)

FABINHO 7 - Solito gran lavoro del brasiliano che si vede poco ma permette al Liverpool di Klopp di girare a meraviglia. Prezioso.

Thiago ALCANTARA 6.5 - Illumina la mediana Reds con la sua infinita qualità. Si trova a meraviglia con i ritmi e le richieste di una sfida così impegnativa.

Luis DIAZ 6.5 - Indemoniato sull'out di destra. Punta con continuità Foyth riuscendo a mettere in costante apprensione Rulli con i suoi destri a giro dalla distanza. (dall'80' Divock ORIGI, SV)

Sadio MANÉ 7.5 - Trova il suo ventesimo gol stagionale con una zampata da attaccante di razza. Sempre pericoloso con i suoi tagli ed il suo costante variare sul fronte offensivo. Immarcabile. (dal 72' Diogo JOTA, 6 - Protegge un paio di palloni interessanti in area, senza aver però occasione di lasciare il segno sul match.)

Luis Diaz Credit Foto Getty Images

Mohamed SALAH 7 - Uomo in più di questo Liverpool. Non segna, è vero, ma trova due assist di vitale importanza per Henderson e Manè, accendendo la Kopp ad ogni accelerazione palla al piede.

All. Jurgen KLOPP 7.5 - Impressionante prova di forza dei suoi che dimostrano di non aver nulla da invidiare a City e Real, giocando un match di intensità clamorosa ed annichilendo il Villarreal dal primo all'ultimo minuto di gioco.

Le pagelle del Villarreal

Geronimo RULLI 6 - Un paio di interventi incerti nel primo tempo comunque non decisivi. Bravo nella gestione dei palloni lunghi per i suoi attaccanti. Incolpevole sui due gol subiti.

Juan FOYTH 5.5 - Diaz lo sfida costantemente in velocità, superandolo in più di un'occasione. Riesce a limitare i danni anche con qualche duro intervento.

Raul ALBIOL 6.5 - Regge per 50' con eroico agonismo per poi capitolare nell'imbucata di Salah per Manè. In rapporto alla quantità di attacchi perpetrati dal Liverpool la sua prestazione è comunque lodevole.

Pau TORRES 5.5 - Glaciale nella gestione delle uscite palla al piede contro il pressing Reds. Meno bene invece in fase difensiva, con una disattenzione pesantissima in occasione del gol di Manè.

Pervis ESTUPINAN 5 - Fatica terribilmente nel contenimento di Salah. L'egiziano lo punta regolarmente, creandogli enormi problemi con la sua velocità. Sfortunato nella deviazione che porta al gol di Henderson. (dal 72' Serge AURIER, 6 - Entra e riesce in qualche modo a contenere le sfuriate di Jota sul suo out di competenza.)

Samu CHUKWUEZE 5 - Fatica a creare guai a Robertson, sprecando i pochi contropiedi disponibili che passano dalle sue parti. (dal 72' Manu TRIGUEROS 6 - Ha pochissimi palloni giocabili.)

Fabinho, del Liverpool, Credit Foto Getty Images

Daniel PAREJO 5 - Nel match più importante della stagione dei suoi, scompare colpevolmente, lasciando un vuoto incolmabile in mediana. Annullato dai ritmi forsennati dei centrocampisti in maglia rossa. Non pervenuto. (dal 72' Boulaye DIA, 6 - Rispetto a Parejo riesce quantomeno a garantire maggiore copertura ai suoi difensori.)

Étienne CAPOUE 6 - Corre per tre in mezzo al campo, cercando di aiutare la propria retroguardia durante l'assedio continuo dei Reds.

Francis COQUELIN 5.5 - Fatica terribilmente a trovare la sua collocazione in campo, finendo sempre per essere raddoppiato da Henderson e Arnold. (dal 57' Alfonso PEDRAZA, 5.5 - Come Coquelin non riesce mai a creare superiorità numerica, schiantandosi sempre sulle perfette chiusure di Arnold.)

Giovani LO CELSO 6 - Encomiabile il suo sacrificio in fase difensiva. Nella metà campo ospite invece si vede raramente, pur essendo l'unico in grado di saltare i centrocampisti di casa.

Arnaut DANJUMA 5 - Tocca pochissimi palloni e quasi tutti di non pregiata qualità. Konatè non fatica a prendergli le misure ed anticiparlo con continuità.

All.: Unai EMERY 4.5 - Quest'oggi la sua strategia non paga. I suoi ragazzi reggono in maniera stoica per 50' all'assedio del Liverpool, per poi crollare nel secondo tempo. Al ritorno servirà una vera e propria impresa.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Klopp: "E' solo l'intervallo, non posso mettere le gambe sul tavolo" 2 ORE FA