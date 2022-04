Doppio incrocio Spagna-Inghilterra in vista delle semifinali di Champions League 2021/2022 . Decisiva per un posto in finale allo Stade de France di Parigi la sfida, la cui semifinale di andata è prevista mercoledì 27 aprile alle ore 21.

I Reds, guidati dal loro allenatore Jürgen Klopp, tornano a giocarsi il penultimo atto della Champions League dopo due stagioni, ospitando ad Anfield la vera e propria rivelazione del torneo. I "sottomarini gialli" però non vanno presi sottogamba, come dimostrano le elimininazioni di Juventus Bayern Monaco per mano loro. I detentori dell'ultima Europa League hanno già raggiunto un risultato storico per il club partecipando per la seconda volta alle semifinali di Champions, e dopo aver annientato una delle principali favorite del torneo sognano in grande. Il Liverpool invece è l'unica squadra che mantiene ancora accesa la speranza di completare ilin questa annata, impresa riuscita una sola volta dalle inglesi (il Manchester United nel 1998/1999).