VILLAREAL-MANCHESTER UNITED 0-2

(79' Ronaldo (M), 90+1 Sancho (M) )

Ad

Cristiano Ronaldo esulta dopo il gol con il Villarreal, Champions League, Credit Foto Getty Images

Champions League Inzaghi: "Con lo Shakhtar è decisiva, ottavi sono nostro obiettivo" 2 ORE FA

TABELLINO

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan (dall'80' Raba); Pino (dal 73' Perez), Capoue, Parejo, Trigueros (dal 73' Chukweze); Danjuma, Moi Gomez (dall'82' Dia).

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Fred, McTominay; Sancho (dal 92' Matic), van de Beek (dal 65' Fernandes), Ronaldo (dal 91' Matic); Martial (dal 65' Rashford).

Dopo un primo tempo a reti bianche, dominato dalla banda di Emery, nella ripresa i sottomarini gialli continuano a spingere e vengono in più occasioni fermati da De Gea. Al 79' l'episodio decisivo: Capoue perde palla al limite e Ronaldo, servito da Fred, scavalca Rulli con un pallonetto per lo 0-1. Nel recupero arriva poi anche lo 0-2 di Sancho, che regala la qualificazione agli ottavi ai Red Devils. Tantissimi rimpianti per il Villarreal che si giocherà ora tutto nel match conclusivo contro l'Atalanta di Gasperini.

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

26' DE GEA, MOSTRUOSO! Parata super dell'iberico che si è opposto al destro ad incrociare di Trigueros, bravo a calciare di prima sull'appoggio di Pino.

44' PAREJO, SFIORA LA TRAVERSA! Punizione tesa del centrocampista spagnolo che dalla sinistra calcia benissimo ma non riesce a trovare lo specchio.

62' DE GEA, PAZZESCO! Cross dalla destra, botta al volo di Trigueros ed intervento superlativo dello spagnolo che salva ancora una volta i suoi. Villarreal che meriterebbe l'1-0.

66' DANJUMA, CHIUSO IN CORNER! Intervento decisivo di Wan-Bissaka che in scivolata devia in corner la conclusione dell'ala di casa, salvando De Gea.

Ronaldo e Capoue Credit Foto Getty Images

79' RETEEE! RONALDOOOO! 0-1 UNITED! Capoue si addormenta sulla trequarti, Fred gli scippa il pallone e serve il portoghese, regale nel scavalcare Rulli con un pallonetto in rete che termina morbido in rete. Red Devils avanti!

90+1' GOL! SANCHO! LA CHIUDE LUI! 0-2! Contropiede di Rashford, tocco per Fernandes che apre alla grande per l'inglese, freddissimo nel silurare Rulli con una bordata all'incrocio dei pali che chiude i discorsi qualificazione.

IL MIGLIORE

Cristiano RONALDO - In una giornata nera per i suoi estrae l'ennesimo coniglio dal cilindro con un pallonetto di assoluta classe che indirizza il match. Fanno 6 gol in 5 match dei gironi, conclusi tutti con almeno una rete all'attivo. Eterno.

IL PEGGIORE

Ettiene CAPOUE - Rovina l'ottima prestazione dei suoi compagni con un sanguinoso errore a centrocampo che consegna a Ronaldo il pallone dell0 0-1. Disattenzione gravissima e che rischia di costare carissima in ottica qualificazione.

IL MOMENTO SOCIAL

DINAMO KIEV-BAYERN MONACO 1-2

(14' Lewandowski (B), 40' Coman (B), 69' Garmarsh (D) )

Robert Lewandowski (Bayern) Credit Foto Getty Images

TABELLINO

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora (dal 72' Karasjev), Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena (dal 46' Vitinho); Shkurin (dal 46' Garmarsh).

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Nianzou (dall'81' Richards), Hernandez (dal 72' Sarr), Davies; Goretzka, Tolisso; Coman (dal 72' Rocha), Muller, Sané (dall'81' Tillman), Lewandowski.

Gli uomini di Naglsmann chiudono il discorso qualificazione centrando la quinta vittoria in altrettanti match disputati. Match tutt'altro che scontato quello di Kiev, con i bavaresi subito in vantaggio, al 14', grazie alla rovesciata di un sontuoso Lewandowski. 0-2 firmato al 40' da Coman, al suo primo sigillo in questa edizione della Coppa. Nella ripresa Garmash accorcia per i padroni di casa, sfortunati nel colpire un palo con Tsygankov nel finale e nel trovarsi contro un Neuer monumentale. Bavaresi agli ottavi da primi del girone.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Champions League Chelsea-Juve, ufficiali: Dybala e Lukaku in panchina, c'è Morata 2 ORE FA