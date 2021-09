Laall'esordio stagionale in Champions League affronta il Malmoe di Tomasson (ex attaccante del Milan): Allegri può di nuovo contare sui sudamericani, ed ecco che schiera subito Dybala al fianco di Morata in attacco. Cuadrado giocherà alto a destra, mentre al centro della difesa agiranno De Ligt e Bonucci.