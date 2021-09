La nuova Juventus di Massimiliano Allegri debutta anche in Champions League dove l'avversario sarà ancora il Malmö già affrontato nel 2015 proprio alla prima del tecnico in Europa sulla panchina bianconera. Diversi dubbi per Jon Dahl Tomasson che deve ancora fare i conti con le non perfette condizioni di Dahlin, Lewicki, Moisander. Il Malmoe dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 nel quale Larsson e Rieks potrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, con il rientrante Innoncent e Christiansen a comporre il duo di mediana. Massimiliano