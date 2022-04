Manchester City-Atletico Madrid rappresenta anche due filosofie di calcio completamente diverse: da una parte il Tiki Taka di Guardiola, bello ed elegante. Dall'altra il Cholismo di Simeone, la voglia, la grinta ed il sudore. La squadra inglese viene dalla pratica archiviata facilmente contro lo Sporting Lisbona mentre l'Atletico ha battuto, all'Old Trafford, il Manchester United di Sarà sicuramente il quarto di finale più incerto e spettacolare, fatto sta cherappresenta anche due filosofie di calcio completamente diverse: da una parte ildi, bello ed elegante. Dall'altra ildi, la voglia, la grinta ed il sudore. La squadra inglese viene dalla pratica archiviata facilmente contro lomentre l'Atletico ha battuto,, ildi Cristiano Ronaldo. La partita è in programma martedì 5 marzo alle ore 21 con l'andata che si giocherà in terra britannica.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling. All.Guardiola

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo Mandava; M. Llorente, H. Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. All.Simeone

STATISTICHE

Questo sarà il primo incontro tra Manchester City e Atlético Madrid nella competizione europea ma sarà il quarto tra i rispettivi allenatori dei due club, con due vittorie per Pep Guardiola e uno per Diego Pablo Simeone.

L'Atlético Madrid sarà la prima squadra ad affrontare sia il Manchester United che il Manchester City in uno spareggio europeo nella stessa stagione dalla Juventus nella Coppa UEFA 1976/77.

Kevin De Bruyne farebbe la sua 50esima apparizione in Champions League per il Manchester City, nessuno ha fatto più assist di lui (17).

Antoine Griezmann è il capocannoniere dell'Atlético Madrid in Champions League, con 25 gol in 55 partite.

Solo Vinicius Junior (44) è stato coinvolto in più tiri di Riyad Mahrez del Manchester City (42) in questa Champions League.

DOVE VEDERLA IN TV

Manchester City-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà visibile in chiaro su Canale 5 e, previo abbonamento, su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. La sfida potrà essere vista anche in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity e per gli abbonati Sky attraverso Sky Go.

