Al Manchester City il "derby" delle stelle e dei petroldollari con il PSG. Guardiola batte Pochettino grazie a una prova di squadra maiuscola dei suoi, trascinati dai gol di Sterling e del subentrato Gabriel Jesus. La prima frazione di gioco diventa presto un monologo del City, che tra giocate fantastiche, avvolgente possesso palla e intensità nel pressing prosciugano le idee offensive dei parigini. Soltano gli stoici Kimpembe e soprattutto Marquinhos permettono ai francesi di mantenere la porta inviolata, aiutati da un puntuale intervento di Navas su Mahrez. Nel secondo tempo, a sorpresa, arriva il lampo ospite: Messi offre l'unico lampo della sua partita e si mette al servizio di Mbappè, che conclude una perfetta ripartenza fulminando Ederson. Guardiola corre dunque ai ripari: Jesus prende il posto di Zinchenko e la partita cambia di nuovo faccia, tornando in mano agli Sky Blues. La rimonta la confezionano prima Sterling e poi proprio il subentrato brasiliano, che ritrova la gioia del gol dopo l'ennesima gara a bocca asciutta in Nazionale. I Citizens con questo successo si assicurano il primo posto nel Gruppo A. PSG qualificato come secondo, complice la vittoria del Lipsia sul Brugge.

Il tabellino

MANCHESTER CITY - PSG 2-1

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, Zinchenko (54' Gabriel Jesus); Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. All.: J. Guardiola

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes (67' Kehrer); Paredes, Gueye (67' Di Maria), Herrera (60' Danilo); Messi, Mbappé, Neymar. All.: M. Pochettino

ARBITRO: D. Orsato

GOL: 50' Mbappè, 62' Sterling, 76' Gabriel Jesus

ASSIST: 50' Messi, 62' Walker, 76' Bernardo Silva

AMMONITI: 56' Rodri, 80' Cancelo, 90'+2 Gabriel Jesus

ESPULSI: /

NOTE: recupero 3 minuti

La cronaca in 5 momenti

33 - MAHREEEEZZZ!!! CITY A UN PASSO DAL GOL, SI SUPERA NAVAS!! Ora il City sta dominando: ancora Mahrez dalla destra crea scompiglio, si accentra e apre il piattone sinistro. Tiro molto velenoso, bravissimo Navas a salvare con reattività!

50 - MBAPPEEEEEEEEEE!!! SONO 192 IN CARRIERAAAAA!!! VANTAGGIO DEL PSG!!! All'improvviso azione fantastica dei francesi, orchestrata dal magico trio offensivo: Messi scambia con Neymar, coinvolge Mendes ed Herrera, entra in area e serve a destra Mbappè. Palla tra le gambe di Ederson, ospiti avanti!!!

62 - STERLIIIIIIINNNNGGGG!!! STERLIIIIIIINNNGGGGGG! HA PAREGGIATO IL CITYYYYYYY!!! Azione spettacolare dei padroni di casa orchestrata da Rodri, che con una sventagliata trova sulla destra Walker. L'esterno inglese mette dentro al volo e Sterling la spinge in porta!

74 - NEYMAAAARR!! COSA SI E' DIVORATO IL BRASILIANO!! Azione nello stretto fantascientifica del PSG, con Di Maria e Neymar che scambiano nello stretto al limite dell'area. Il brasiliano si libera, scarta Ederson ma poi a porta vuota calcia clamorosamente a lato!

77 - GABRIEL JESUUUUUUUUUSSSSS!!! GABRIEL JESUUUUUUUUSSSS!!!! CITY IN VANTAGGIOOOOOO!! Tutto troppo facile per gli uomini di Guardiola, Bernardo Silva disegna un assist pazzesco al volo su cambio gioco di Mahrez. Gabriel Jesus deve solo spingerla in porta, l'hanno ribaltata gli Sky Blues!

Il momento social

MVP

IL MIGLIORE - GABRIEL JESUS: il suo ingresso in campo è come una scarica di adrenalina per il City, fino ad allora stordito dal gol e bisognoso di un riferimento offensivo. Il brasiliano è un bomber atipico, ma fa reparto con qualità e, soprattutto, fa il suo mestiere: segna e ribalta la partita. Un cambio più che ben speso.

IL PEGGIORE - NEYMAR: aggrapparsi al discreto lavoro in fase di non possesso è quasi blasfemo per uno delle sue qualità e non basta a nascondere sotto il tappeto una gara anonima, ulteriormente macchiata dal clamoroso errore con cui manca il gol a un quarto d'ora dalla fine.

