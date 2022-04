Calcio

Champions League, Manchester City-Real Madrid, Pep Guardiola: "Benzema un campione, servirà una grande partita"

CHAMPIONS LEAGUE - In vista del big match da brividi all'Ethiad Stadium, Pep Guardiola avvisa Carlo Ancelotti. "Se stiamo a guardare la loro storia, non abbiamo alcuna possibilità, parla da sola. Ma abbiamo voglia di competere con loro. È un'occasione per migliorare e vogliamo provarci, soffrire e restare uniti".

00:01:58, 14 ore fa