La squadra di Guardiola domina il primo tempo, ma nella ripresa escono fuori anche i portoghesi che si rendono spesso e volentieri pericolosi. Ecco i nostri voti.

Le pagelle del Manchester City

Moraes EDERSON 6 - Sei di stima, visto che non deve mai intervenire.

Dal 73' Scott CARSON 7 - Lui sì che è decisivo, chiudendo la porta prima a Paulinho poi a Edwards.

CJ EGAN-RILEY 6,5 - Debutto in Champions per il giovane terzino del City. Fa buona guardia e spinge molto sulla fascia.

John STONES 6,5 - Primi 60 minuti giocati molto diligentemente, aiuta anche in fase di impostazione. Nel finale fatica un po' di più sulle sortite offensive dello Sporting.

Aymeric LAPORTE 6,5 - Anche lui gioca una partita perfetta in fase difensiva.

Dall'84' Luke MBETE 6 - Rischia ben poco e gioca subito con personalità.

Oleksandr ZINCHENKO 6 - Quando può, prova ad aiutare sulla fascia con le sue sortite offensive. Ma non spinge come al solito.

Luiz FERNANDINHO 6,5 - Raggiunge quota 100 in Champions, roba non da tutti i giorni (solo altri tre brasiliani ce l'hanno fatta). Fa filtro a centrocampo e serve i compagni d'attacco con le sue verticalizzazioni.

Ilkay GÜNDOGAN 6 - Meno pungente del solito. Non è la sua serata.

Bernardo SILVA 6 - Dopo la prestazione monstre dell'Alvalade, questa volta se la prende con più calma.

Dal 46' Riyad MAHREZ 6 - Dal suo ingresso il City è molto più pericoloso sulla destra, ma non trova la porta di Adán.

Raheem STERLING 5,5 - Per fortuna che il City era già qualificato. Ha avuto due occasioni davanti ad Adán, le ha sprecate entrambe.

Gabriel JESUS 6 - Si sbatte in avanti, segna un gol - che viene annullato - ma non riesce a sfondare la porta.

Phil FODEN 6 - Anche lui non gioca la partita della vita e viene sostituito all'intervallo.

Dal 46' James McATEE 6 - Altro giovane buttato nella mischia da Guardiola. Non sfigura e, anzi, sfiora il gol nel finale.

All. Pep GUARDIOLA 6 - Non era facile motivare i suoi dopo il 5-0 dell'andata. Diciamo che non è stata la miglior partita della stagione del City...

Le pagelle dello Sporting

Antonio ADÁN 7 - Sbaglia solo in occasione del gol, poi annullato, a Gabriel Jesus. Per il resto chiude la saracinesca, riuscendo ad andarsene da Manchester con 0 gol subiti. Oggi è stato perfetto, dando grande sicurezza al reparto difensivo.

Luís NETO 6,5 - Nella prima mezz'ora il City va come un treno, ma lui chiude la porta a chiunque.

Sebastián COATES 6,5 - Guida molto bene la difesa. Sempre presente quando serve.

Gonçalo INÁCIO 6,5 - Fa buona guardia su Bernardo Silva. Fa un po' più fatica con Mahrez, ma chiude tutti gli spazi.

Dall'89' Zouhair FEDDAL sv - Qualche secondo di gioco anche per l'ex Parma e Siena.

Pedro PORRO 6,5 - Non riesce ad infilare la retroguardia del City, ma mette in difficoltà Zinchenko e l'asse di sinistra del City.

Dal 78' Ricardo ESGAIO sv - Non dà continuità al lavoro di Porro sulla fascia.

Manuel UGARTE 6 - Rischia e tanto con quell'intervento su Gabriel Jesus in area ma, nel complesso, gioca una buona partita di contenimento.

Bruno TABATA 6,5 - È il giocatore di qualità dello Sporting e si vede. Ottime giocate, unico tallone è che non riesce a giocare con lo stesso dinamismo per tutto il match.

Matheus REIS 6 - Si rende pericoloso tante volte sulla fascia sinistra, ma non riesce a colpire.

Pablo SARABIA 5,5 - Partita un po' sottotono là davanti. Non si trova con i compagni.

Dal 58' Marcus EDWARDS 6 - Il suo ingresso dà sicuramente più brio all'attacco dello Sporting. Ma si mangia un gol dopo un numero su Zinchenko.

Islam SLIMANI 5,5 - Qualche pallone giocabile ce l'ha, ma non si intende con i compagni di reparto.

Dall'89' Rodrigo RIBEIRO sv - Qualche secondo per un altro giovane della panchina di Amorim.

José PAULINHO 5,5 - Si mangia il gol del vantaggio davanti a Carson. Fa una gran fatica poi con Laporte e Stones.

Dal 78' Nuno SANTOS sv - Si vede poco là davanti.

All. Rúben AMORIM 6,5 - Potrebbe giocare per 90 minuti dietro la linea della palla, ma farebbe peggio dell'andata. Questa volta gioca meglio e strappa uno 0-0 che sa di vittoria.

