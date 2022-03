citizens, ma non arrivano grande occasioni se non un gol mangiato da Sterling che si fa ipnotizzare da Adán. Nella ripresa si alzano i ritmi, da una parte e dall'altra, tanto che anche lo stesso Sporting sfiora in un paio di occasioni il gol con Edwards. Gran parata di Carson, ma il gol non arriva in nessuna delle due porte. Finisce quindi 0-0. Lo Sporting può festeggiare e tornare a casa senza aver subito un'altra umiliazione. City magari non troppo contento, ma comunque qualificato ai quarti, dove raggiunge Bayern Monaco, Liverpool e il Real Madrid che ha realizzato Dopo il 5-0 dell'andata era impossibile vedere una clamorosa rimonta a Manchester. Ecco che Guardiola ne approfitta per dare un turno di riposo ai vari De Bruyne, Grealish, Mahrez e Rodri Hernández. Nel primo tempo è soliloquio dei, ma non arrivano grande occasioni se non un gol mangiato dache si fa ipnotizzare da Adán. Nella ripresa si alzano i ritmi, da una parte e dall'altra, tanto che anche lo stesso Sporting sfiora in un paio di occasioni il gol con Edwards. Gran parata di, ma il gol non arriva in nessuna delle due porte. Finisce quindi 0-0. Lo Sporting può festeggiare e tornare a casa senza aver subito un'altra umiliazione. City magari non troppo contento, ma comunque, dove raggiunge Bayern Monaco, Liverpool e il Real Madrid che ha realizzato un'epica rimonta contro il PSG

Ad

Tabellino

Premier League United, ora CR7 è un caso: "Salta il City e vola in Portogallo" 07/03/2022 A 12:33

Manchester City-Sporting 0-0

Manchester City (4-3-3): Ederson (73' Carson); Egan-Riley, Stones, Laporte (84' Mbete), Zinchenko; Fernandinho, Gündogan, Bernardo Silva (46' Mahrez); Sterling, Gabriel Jesus, Foden (46' McAtee). All. Pep Guardiola

Sporting (3-4-3): Adán; Inácio, Coates, L.Neto (89' Feddal); Pedro Porro (78' Esgaio), Ugarte, Tabata, Reis; Pablo Sarabia (58' Edwards), Slimani (89' Ribeiro), Paulinho (78' Nuno Santos). All. Rúben Amorim

Arbitro: Halil Umut Meler (Paolo Valeri al VAR)

Ammoniti: 15' Paulinho, 39' Gabriel Jesus, 40' Slimani

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti

38' STERLING SI MANGIA UN GOL - Gran palla di Foden per Sterling che è solo davanti ad Adán: cerca il pallonetto, ma l'ex portiere del Real Madrid non abbocca.

47' GOL ANNULLATO A GABRIEL JESUS - Mahrez, entrato nella ripresa, è subito pericoloso con la sua percussione sulla destra: palla per Gabriel Jesus che buca Adán sul primo palo. Gol annullato però per il fuorigioco del brasiliano.

Gabriel Jesus viene ammonito per una gomitata durante Manchester City-Sporting - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

59' ANCHE EDWARDS SI MANGIA UN GOL - Appena entrato, l'inglese fa fuori Zinchenko con un numero, ma poi fa un passaggio a Ederson. Clamoroso errore. Che chance per il gol del vantaggio dello Sporting.

73' CONTROPIEDE SPORTING - Contropiede fantastico dello Sporting che va al tiro con Reis che spedisce alto. Che grande giocata però della squadra ospite.

76' CARSON SALVA TUTTO - Edwards serve dentro per Paulinho che è a due passi dal portiere, ma Carson salva il Manchester City. Gran parata!

Edwards va al tiro durante Manchester City-Sporting - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

90+2 OCCASIONE McATEE - Colpo di testa del giovane del City che sfiora di pochissimo la traversa della porta di Adán.

90+3 ULTIMA CHANCE PER STERLING - Ultimo minuto e ultime occasione. Stop e controllo perfetto di Sterling che chiude troppo il tiro e non trova la porta di Adán.

La statistica

16 anni e 338 giorni dopo - Al 73', Guardiola fa entrare - a sorpresa - Scott Carson al posto di Ederson. Non è la prima volta in Champions per il 36enne portiere inglese. Aveva debuttato in Liverpool-Juventus del 5 aprile 2005 (l'anno della Champions contro il Milan). Erano i quarti di finale di quasi 17 anni fa, quando giocò al posto dell'infortunato Dudek.

Il migliore

Antonio ADÁN - Sbaglia solo in occasione del gol, poi annullato, a Gabriel Jesus. Per il resto chiude la saracinesca, riuscendo ad andarsene da Manchester con 0 gol subiti. Oggi è stato perfetto, dando grande sicurezza al reparto.

Il peggiore

Raheem STERLING - Per fortuna che il City era già qualificato. Ha avuto due occasioni davanti ad Adán, le ha sprecate entrambe.

Guardiola: "Pallone d'Oro a Messi ingiusto? Tutti lo meritavano e lui è troppo bravo"

Champions League City-Sporting Lisbona: probabili formazioni e statistiche 07/03/2022 A 10:21