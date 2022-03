Dovrebbe essere pura formalità il passaggio del turno per ildopo che il match d'andata contro losi è concluso 5-0. La squadra d'inglese viene anche dal derby contro il Manchester United dove ha spazzato via ivincendo per 4-1, con le doppiette di De Bruyne e Mahrez. Anche lo Sporting viene da una vittoria per 2-0 contro l'Arouca. In classifica generale, la squadra portoghese è seconda dietro al Porto ma tiene a debita distanza la terza forza del campionato: il Benfica. La partita è in programma mercoledì 9 marzo alle ore 21.