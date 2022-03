Manchester United-Atletico Madrid, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si è concluso con il punteggio di 0-1 , frutto della rete messa a segno da Renan Lodi. La squadra allenata da Diego Simeone espugna il tempio sacro di Old Trafford e vola ai quarti di finale. Vediamo qui insieme i migliori e i peggiori del match.

Le pagelle del Manchester United

Champions League Renan Lodi gela Old Trafford e CR7: Atletico Madrid ai quarti 4 ORE FA

David DE GEA 6 – Sul gol può fare molto poco. Anzi, niente. Per il resto si fa trovare pronto.

Diogo DALOT 5 – La sua propulsione offensiva - già vista al Milan - è ottima, peccato che si dimentichi completamente di Renan Lodi in occasione del gol dell’Atletico.

Raphael VARANE 6.5 – Concentrato, autoritario e pulito. Prestazione di livello europeo.

Harry MAGUIRE 6 – Con la palla nei piedi è da mani nei capelli, però tutto sommato se la cava bene. La tattica iper-difensiva dell’Atletico lo aiuta. (Dall'84' MATA SV)

Alex TELLES 4.5 – Un telepass difensivo e un danno costante in attacco. Avrà calciato male almeno 5 punizioni potenzialmente pericolose.

Scott MCTOMINAY 6.5 – Grintoso, ruvido, essenziale. Per circa 40 minuti riesce a tenere sotto scacco il centrocampo dei colchoneros. Esce a metà ripresa. (Dal 67’ MATIC 5.5 - Nervoso e ammonito. Non proprio l'ingresso migliore)

FRED 6.5 – Un altro a cui si può imputare veramente poco. È l’uomo-ovunque e recupera una marea di palloni. (Dal 75’ CAVANI 6 - Prova a darsi da fare su qualche pallone buttato dentro)

Jadon SANCHO 5.5 – Tunnel e tocchi di qualità nel primo tempo. Lentezza e prevedibilità nel finale. Llorente se lo divora.

Bruno FERNANDES 5 – Non è al meglio e si vede a occhio nudo. Ectoplasma. (Dal 67’ POGBA 6 - Poco da segnalare. Un paio di tackle ben portati)

Anthony ELANGA 5.5 – Coraggioso e sfacciato. Oblak gli nega il gol con una stranissima parata di testa. Poi nel secondo tempo si eclissa. (Dal 67’ RASHFORD 5.5 - Al rallentatore. La difesa dell'Atleti lo legge con anticipo)

Cristiano RONALDO 5 – È connesso. Sembra la classica serata in cui spacca il mondo. Invece tocca pochissimi palloni in area e Stefan Savic lo annienta. La classe estemporanea non basta.

All. Ralf RANGNICK 5 – Se la gioca sull’aggressività e sul ritmo, e per 40 minuti abbondanti sembra avere anche ragione, poi però prende il gol e non riesce a dare nuova linfa ad una squadra che assomiglia di più ad un mucchio di figurine. Buona fortuna per il futuro. C’è tanto lavoro da fare.

Le pagelle dell'Atletico Madrid

Jan OBLAK 7 – Un mostro. Para di faccia, in tuffo, in uscita, con lo stile classico. Uno dei portieri più sottovalutati al mondo.

José Maria GIMENEZ 6.5 – Lo sceriffo. Palla a terra non lascia passare nessuno e di testa sono tutte sue.

Stefan SAVIC 6.5 – Se Ronaldo non la vede mai, gran parte del merito è dell’ex Fiorentina.

Reinildo MANDAVA 6 – È un amante del brivido, lo sappiamo. Rischia tantissimo atterrando Bruno Fernandes in area di rigore, poi cambia registro e prosegue con sicurezza.

Renan LODI 7 – Forse non è il migliore pound per pound, ma il suo gol ha un peso specifico che è quasi impossibile calcolare. Inoltre, ci mette anche i polmoni e la garra. La sua serata.

Marcos LLORENTE 6.5 – Mamma mia che roba questo qua. Forse uno dei giocatori più fastidiosi da affrontare. Non molla mai e in più ti obbliga a fare la fase difensiva. Maratoneta.

Rodrigo DE PAUL 6.5 – Maestro di cerimonia nel teatro di sogni. Quando dicevamo che all’Udinese era sprecato, pensavo proprio a serate come queste. Ispira il gol di Renan Lodi con una grandiosa traccia verticale.

Hector HERRERA 6.5 – Lavoro silenzioso, ma prezioso. Una diga davanti alla difesa.

KOKE 6 – Un vero capitano. Si sacrifica sull’altare del cholismo con una fase difensiva commovente. (Dall’80’ KONDOGBIA SV)

João FELIX 6.5 – Tocca pochi palloni, ma quelli che transitano dalle sue parti diventano arte. Il colpo di tacco che smarca Griezmann in occasione del gol è sublime. (Dal 90’ FELIPE SV)

Antoine GRIEZMANN 6.5 – Il cross per Renan Lodi (con il destro!) e un lavoro senza palla da quarto di centrocampo che è un elogio al difensivismo. (Dal 93’ CORREA SV)

All. Diego SIMEONE 7 – La sua partita. Quella che sognava. Un gol in semi-transizione e una fase difensiva ad oltranza che riassume perfettamente il suo calcio. Ancora una volta ai quarti di finale. Il padrone dell’Atletico Madrid.

