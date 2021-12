Mbappè interviene ai microfoni della Gazzetta dello Sport variando tra Real Madrid in Champions League; una partita tra presente e futuro visto che, non è un mistero, proprio i Galacticos starebbero puntando al Real Madrid, infatti, vorrebbe una certezza e un uomo simbolo che manca ormai dalla partenza di Hazard. Il futuro del calcio è suo, fresco fresco di vittoria ai Globe Soccer Awards interviene ai microfoni dellavariando tra temi di spogliatoio fino alla preparazione del big match contro ilin Champions League; una partita tra presente e futuro visto che, non è un mistero, proprio istarebbero puntando al numero 7 parigino per il prossimo mercato: il, infatti, vorrebbe una certezza e un uomo simbolo che manca ormai dalla partenza di Cristiano Ronaldo , dati i molteplici acciacchi fisici di

Al 100% finirò questa stagione con la mia attuale squadra(Mbappe)

REAL MADRID

Se me ne andrò dal Psg? Certamente non a gennaio. Al 100% finirò questa stagione con la mia attuale squadra. Darò tutto ciò che ho per vincere la Champions League, il campionato e la coppa. E per dare felicità ai tifosi perché se lo meritano.

IL RAPPORTO CON MESSI

Quando hai la possibilità di giocare con questa categoria di giocatori non si può che essere fiduciosi. Giocare con loro per me è un’opportunità incredibile e non vedo l’ora che Neymar rientri perché anche insieme a lui penso potremo fare grandi cose nella seconda parte della stagione.

DONNARUMMA

Gigio si è adattato molto rapidamente, poi è chiaro che sta vivendo una nuova esperienza perché con noi c’è un altro portiere di livello mondiale come Navas. Magari non è una situazione facile, ma è un vantaggio per il Psg avere due portieri di queste dimensioni.

IL PROBLEMA RAZZISMO

Gioco a calcio ad altissimo livello, ma non bisogna dimenticare il mondo e la società che ci circondano. Per noi giocatori c’è sempre il rischio di isolarsi in una dimensione a parte, per proteggersi e anche per mantenere al massimo la concentrazione per grandi partite e obiettivi, ma penso non bisogna mai sconnettersi dalla vita reale. Oltre il grande giocatore, c’è l’uomo.

