Donnarumma si è seduto in panchina con il PSG (Maignan teneva a galla il Milan ad Anfield Esordio in pieno stile "sliding doors" per Gigio reso ancora più doloroso se si pensa che l'ex numero 99 rossonero sarebbe stato con ogni probabilità capitano della spedizione oltremanica di Stefano Pioli e che ora si deve "accontentare" dei 90' con il Clermont Foot sulle 7 partite disputate in questo inizio di stagione dai parigini. E, soprattutto, deve accettare di essere il sostituto di Keylor Navas, portiere più esperto e vincente di lui con ben 3 Champions in bacheca (per ora sul possibile avvicendamento Pochettino si è limitato ad un democristiano "deciderò partita dopo partita"). A volte il calcio sa essere molto crudele: a due mesi dal passaggio di testimone tra i pali rossoneri, alla prima di Championssi è seduto in panchina con il PSG ( e lì ci è rimasto tutta la sera ) mentreteneva a galla il Milan ad Anfield da protagonista reso ancora più doloroso se si pensa che l'ex numero 99 rossonero sarebbe stato con ogni probabilità capitano della spedizione oltremanica di Stefano Pioli e che ora si deve "accontentare" dei 90' con il Clermont Foot sulle 7 partite disputate in questo inizio di stagione dai parigini. E, soprattutto, deve accettare di essere, portiere più esperto e vincente di lui con ben 3 Champions in bacheca (per ora sul possibile avvicendamento Pochettino si è limitato ad un democristiano "").

Donnarumma in panchina in Bruges-PSG Credit Foto Getty Images

La serata da leader di Maignan

Champions League Buffon: "Real-Juve del 2018 il mio orgoglio più grande" 2 ORE FA

personalità nel guidare i compagni di reparto nella tempesta del primo tempo, lui che l'atmosfera Champions l'aveva già respirata due anni fa con il Lille. E' vero: il Milan ha lasciato Anfield con zero punti, consapevole di dover ancora colmare un ampio gap qualitativo con il Liverpool e, di conseguenza, con le big europee. Ma il ritorno dei rossoneri nel calcio che conta ha riservato sorprese e conferme importanti a Pioli: una su tutte, appunto, la sicurezza tra i pali del 26enne francese, migliore in campo del Diavolo grazie al rigore parato al 12' a Salah (con colpo di reni sulla ribattuta di Jota), ai tanti interventi senza sbavature e allanel guidare i compagni di reparto nella tempesta del primo tempo, lui che l'atmosfera Champions l'aveva già respirata due anni fa con il Lille.

Mike Maignan Credit Foto Imago

Una serata che, nonostante i tre gol incassati dai Reds, ha comunque confermato i segnali incoraggianti delle prime uscite di campionato in cui Magic Mike ha strappato due clean sheet con Sampdoria e Lazio.

I numeri di Maignan e Donnarumma

Presenze Gol subiti Clean sheet Maignan 4 su 4 4 2 Donnarumma 1 su 7 0 1

L'impatto sul bilancio rossonero

Sul piano economico la staffetta Donnarumma-Maignan ha già promosso la linea Elliott in sinergia con il metodo Moncada: l'operazione rinnovo con Gigio, orchestrata dal suo agente Mino Raiola, si aggirava intorno ai 12 milioni all'anno, mentre il francese (pagato 12 più 3 di bonus) ha un ingaggio più contenuto di 2,5 milioni. Al netto del valore di mercato dei due giocatori, si aspettava il verdetto del campo per giudicare a 360° la bontà del doppio trasferimento: forse è ancora presto per dirlo, ma l'unico che sorride per ora è il Milan.

Klopp: "Milan in quarta fascia? Molto divertente"

Champions League Primo squillo Juve, PSG poco Galactico: Pagellone 1a giornata 3 ORE FA