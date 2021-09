Sale l'attesa per Milan-Atletico Madrid, gara in cui il Diavolo torna a disputare un match di Champions League a San Siro a distanza di sette anni ritrovando proprio i "Colchoneros", guarda a caso ultimo avversario affrontato sul palcoscenico dell'Europa che conta.

Stefano Pioli non potrà contare suche non ha del tutto smaltito il problema fisico patito contro la Juventus e sarà dunque indisponibile per la sfida contro Suarez e compagni (al suo posto maglia da titolare per Romagnoli). Chi invece ha recuperato èche figura tra i convocati. In attacco c'èche si gioca il ballottaggio con Rebic (il croato parte favorito), mentre saranno ancora fermi ai box Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic, il cui rientro è atteso dopo la sosta nazionali