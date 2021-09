Diego Pablo Simeone, l’allenatore che ha fondato una religione, più che una filosofia: il cholismo. Luci a San Siro, dunque. Martedì alle 21. Il Milan di Stefano Pioli arriva euforico per le emozioni che L’ultima volta al Meazza, in Champions, fu il 19 febbraio 2014: e proprio contro l’Atletico. Finì 0-1, gol di Diego Costa, andata degli ottavi. A Madrid, 4-1 per i materassai e adiòs. Il filo conduttore è, l’allenatore che ha fondato una religione, più che una filosofia: il cholismo. Luci a San Siro, dunque. Martedì alle 21. Il Milan diarriva euforico per le emozioni che solo le saghe familiari sanno trasmettere . In principio fu Cesare Maldini. Poi il figlio, Paolo. E da sabato, con il gol allo Spezia, Daniel: il figlio del figlio. Tu chiamale, se vuoi, generazioni. Reso omaggio alla storia, rientriamo in cronaca. L’Atletico attraversa un periodo strano, in rapporto al mercato e alla rosa: 0-0 con il Porto, 0-1 nella tana del fanalino di coda, l’Alaves. Il Diavolo, da parte sua, ha conosciuto un inferno all’altezza della sua fama e della sua fame: Anfield. Il 3-2 del Liverpool non è uno sfregio che disonora. Se mai, una cicatrice che insegna

Il punto sul Milan

Il popolo non vede l’ora. Troppi, sette anni (abbandonanti) senza il profumo di quell’Europa che il Milan considera, non a torto, la più gloriosa delle costole. Fuori uso Zlatan Ibrahimovic e con Simon Kjaer in bilico, si spera nel recupero di Davide Calabria e Olivier Giroud, entrambi in campo al Picco: il francese, addirittura dall’inizio (ma ancora arrugginito). I progressi di Sandro Tonali compensano l’eclisse di Franck Kessié. Per tacere di Brahim Diaz, il "dieci" sul quale gli orfani di Hakan Calhanoglu non avrebbero scommesso un euro. Il Milan è una squadra giovane che sta imparando a domare, dal Venezia allo Spezia, le partite "sporche". Ante Rebic e Rafa Leao sono vicini al confine che screma i valori. Valicarlo, dipende esclusivamente da loro: Pioli non li può scortare oltre.

Champions League Pioli verso l'Atletico: "Proviamo a recuperare Kjaer e Florenzi" UN' ORA FA

Simeone: “Dissi ai tifosi che restavo per vincere, ho avuto ragione”

I nuovi Colchoneros

L’Atletico non è più l’Atletico delle barricate ambulanti che fruttarono due finali di Champions. Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann, Luis Suarez, tanto per citare le stelle più stelle, hanno spinto Simeone a cercare strade meno conservative. Il processo, appena avviato, fa a pugni con la frontiera delle nuove ambizioni, al di là dello "scudetto" di maggio (che, sia chiaro, non è poco). Visti i risultati che l’hanno introdotta, una sconfitta esterna e un pareggio interno, l’ordalia si annuncia già cruciale. Per gli spagnoli, un punto rappresenterebbe uno scudo di ferro, per i rossoneri una nuvola di polvere. L’Atletico, paradossalmente, fatica a segnare. Il Milan, sulla carta, è più "bello", con Theo Hernandez che sta ritrovando i "cavalli" capaci di trasformare le discese a tutta fascia in fragorosi e clamorosi circuiti di Formula 1.

La relativa esperienza dei titolari quanto influirà? La Champions è strega i cui malefici non perdonano. Dall’Europa League della scorsa stagione, contro il Manchester United, il Milan uscì per l’ingresso e la giocata di un singolo: Paul Pogba. Non certo sul piano della manovra. Ecco la rampa di (ri)lancio. Ripeto: non sarà facile, ma sarà bello. Come tutte le notti di coppa, dove i sogni e gli incubi dormono spesso nello stesso letto. Per questo, occhio ai materassi.

=== Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it. ===

Milan, le avversarie nel Girone B di Champions League

Champions League Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni e statistiche 4 ORE FA